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    В Петербурге за организацию незаконной миграции арестован участковый

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    Октябрьский районный суд не отпустил домой предполагаемого лидера ОПГ и сотрудника полиции, который, по версии следствия, помогал нелегалам задержаться в Петербурге.

    Об аресте Фирузжона Равшанова и Фархада Алиева 13 января сообщает объединённая пресс-служба судов города. Обоим предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Согласно материалам дела, с января 2020 года по декабрь 2023 года на учёт фиктивно поставили 9,2 тысячи человек, всех в туристической деревне «Кургала» в Кингисеппском районе Ленобласти.

    По версии следствия, ОПГ создал уроженец Узбекистана Равшанов, небезвозмездную помощь оказывал уроженец Азербайджана, старший участковый уполномоченный Алиев. В частности, последний, уверены в СК, использовал своё служебное положение, чтобы лукавить с протоколами за нарушение миграционного законодательства, что позволяло пролонгировать сроки пребывания в России с трёх месяцев до года. Он же якобы создавал условия для получения патентов на трудоустройство без выезда за пределы России.

    «Кроме того, Равшанов лично передал взятку в 48 000 рублей Алиеву за составление протокола», — ретранслируют в пресс-службе судов позицию следствия.

    Равшанов вину признал частично, Алиев настаивает, что перед законом чист. Оба просили домашний арест, но не убедили. Суд определил их под стражу до 9 марта. Кроме статьи об организации незаконной миграции, фигурантам вменяют получение и дачу взятки.

    Канал нелегальной миграции перекрыло Управление собственной безопасности полицейского главка. В полиции сообщали, что под подозрением оказались двое участковых из УМВД по Кировскому району Петербурга.

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