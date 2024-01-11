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    «Ложись, говорю!» Собственная безопасность главка перекрыла канал незаконной миграции в Петербурге и вышла на коллег

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    34 комментария

    Сотрудники Управления собственной безопасности полицейского главка пресекли канал незаконной миграции, благодаря которому три года иностранцы получали приют в Петербурге и Ленобласти. На лукавстве с протоколами в интересах нелегалов подловили коллег.

    Обыски в домах и на рабочих местах подозреваемых, а также в миграционных центрах проходят 11 января, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По оперативным данным, задействованные в схеме по легализации мигрантов с 2020 года успели выдать поддельные документы более чем трём тысячам иностранцев.

    Когда их патенты и сроки временного пребывания истекали, на нелегалов оформляли протоколы за несуществующие правонарушения, которые позволяли избегать депортации.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «В рамках проводимых мероприятий установлена причастность к вышеуказанной противоправной деятельности двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга», — рассказали в главке.

    Вопрос о возбуждении дела в их отношении будет решать Следственный комитет — материалы следователям уже переданы.

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    Комментарии 34

    Гость11 Янв 2024 в 11:03
    Где решения о посадках
    +0−0
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