«Ложись, говорю!» Собственная безопасность главка перекрыла канал незаконной миграции в Петербурге и вышла на коллег

Сотрудники Управления собственной безопасности полицейского главка пресекли канал незаконной миграции, благодаря которому три года иностранцы получали приют в Петербурге и Ленобласти. На лукавстве с протоколами в интересах нелегалов подловили коллег.



Обыски в домах и на рабочих местах подозреваемых, а также в миграционных центрах проходят 11 января, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По оперативным данным, задействованные в схеме по легализации мигрантов с 2020 года успели выдать поддельные документы более чем трём тысячам иностранцев.

