Минобрнауки: централизованного повышения цены обучения в госвузах не будет

Стоимость обучения для студентов платных отделений в государственных вузах централизованно повышаться не будет. Об этом 13 января сообщило Минобрнауки России, передает «Интерфакс».



В ведомстве добавили, что «допускают корректировку цен» некоторыми вузами. Она может быть проведена в пределах инфляции.



«Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает», — заявили в ведомстве.

