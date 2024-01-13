Минобрнауки: централизованного повышения цены обучения в госвузах не будет

Стоимость обучения для студентов платных отделений в государственных вузах централизованно повышаться не будет. Об этом 13 января сообщило Минобрнауки России, передает «Интерфакс».
В ведомстве добавили, что «допускают корректировку цен» некоторыми вузами. Она может быть проведена в пределах инфляции.
«Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает», — заявили в ведомстве.
В Минобрнауки также отметили, что большинство студентов в российских государственных вузах обучаются бесплатно.