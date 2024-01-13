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    Минобрнауки: централизованного повышения цены обучения в госвузах не будет

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    Стоимость обучения для студентов платных отделений в государственных вузах централизованно повышаться не будет. Об этом 13 января сообщило Минобрнауки России, передает «Интерфакс».

    В ведомстве добавили, что «допускают корректировку цен» некоторыми вузами. Она может быть проведена в пределах инфляции.

    «Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает», — заявили в ведомстве.

    В Минобрнауки также отметили, что большинство студентов в российских государственных вузах обучаются бесплатно.

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