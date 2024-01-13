Глава поселка в Краснодарском крае ушел в отставку после спектакля с имитацией секса в местном ДК

Своеобразная постановка прошла в Доме культуры Шабельского поселения Щербиновского района Краснодарского края. Дед Мороз выступал в трусах и показывал эротические сцены со Снегурочкой.
О проверке постановки и ее участников 12 января сообщает региональное управление МВД. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ОМВД России по Щербиновскому району выявлена видеозапись театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены, зрителями которого стали несовершеннолетние», — сказано в сообщении.
В местных СМИ говорится, что организаторы предупредили публику, что постановка не предназначена для детских глаз, однако несовершеннолетние в зале все же присутствовали. Судя по кадрам, в какой-то момент повествования Дед Мороз продемонстрировал эротические сцены со Снегурочкой.
На странице Шабельского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что все актеры и директор ДК уволились, а депутаты местного совета 12 января приняли отставку главы.