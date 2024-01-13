    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -17

    2 м/с, ю-з

    762мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur96.75

    Глава поселка в Краснодарском крае ушел в отставку после спектакля с имитацией секса в местном ДК

    1701
    7 комментариев

    Своеобразная постановка прошла в Доме культуры Шабельского поселения Щербиновского района Краснодарского края. Дед Мороз выступал в трусах и показывал эротические сцены со Снегурочкой.

    О проверке постановки и ее участников 12 января сообщает региональное управление МВД. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ОМВД России по Щербиновскому району выявлена видеозапись театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены, зрителями которого стали несовершеннолетние», — сказано в сообщении.

    В местных СМИ говорится, что организаторы предупредили публику, что постановка не предназначена для детских глаз, однако несовершеннолетние в зале все же присутствовали. Судя по кадрам, в какой-то момент повествования Дед Мороз продемонстрировал эротические сцены со Снегурочкой.

    На странице Шабельского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что все актеры и директор ДК уволились, а депутаты местного совета 12 января приняли отставку главы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость13 Янв 2024 в 10:03
    "В СССР секса нет"
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close