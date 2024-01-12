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    Екатеринбурженка, проучившая сына прогулкой в носках по снегу, раскаялась

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    Жительница Екатеринбурга Анна пообещала, что больше не будет наказывать сына прогулкой в носках по снегу. Так она его проучила за невнимание к собачьим страданиям.

    С матерью мальчика, которого в одних носках на улице в мороз заметили очевидцы, поговорили корреспонденты портала E1.RU 12 января. Женщина рассказала, что за здоровье ее сына можно не переживать — он закаленный, играет в хоккей и привык к постоянному холоду. «Но именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно», — поделилась женщина.

    Ранее вопросы к ней возникли сначала у случайных свидетелей, а затем и у правоохранительных органов. Мальчик шел по улице в носках и жаловался, что ему больно. Мама и пес были вместе с ним. Из разговора, который услышали прохожие, стало ясно, что такая прогулка это наказание за долгую прогулку с собакой, у которой замерзли лапы.

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