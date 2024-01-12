Екатеринбурженка, проучившая сына прогулкой в носках по снегу, раскаялась

Жительница Екатеринбурга Анна пообещала, что больше не будет наказывать сына прогулкой в носках по снегу. Так она его проучила за невнимание к собачьим страданиям.

С матерью мальчика, которого в одних носках на улице в мороз заметили очевидцы, поговорили корреспонденты портала E1.RU 12 января. Женщина рассказала, что за здоровье ее сына можно не переживать — он закаленный, играет в хоккей и привык к постоянному холоду. «Но именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно», — поделилась женщина.