Холодно до «пожелтения». В Петербурге ожидается потенциально опасная погода

«Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за морозов. Ночью 13 января местами похолодает до -20 и ниже.

О потенциально опасной погоде сообщает Смольный со ссылкой на Росгидрометцентр. Крепчать мороз начнет с 11 часов вечера 12 января. «Желтый» уровень будет актуален до восьми часов утра. В ночные часы ожидается, что местами температура будет ниже 22 градусов мороза.

«Правительство Санкт‑Петербурга рекомендует жителям и гостям города тепло одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Осторожность необходимо соблюдать также водителям автотранспорта», — предупреждают городские власти.

