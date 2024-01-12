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    Холодно до «пожелтения». В Петербурге ожидается потенциально опасная погода

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    «Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за морозов. Ночью 13 января местами похолодает до -20 и ниже.

    О потенциально опасной погоде сообщает Смольный со ссылкой на Росгидрометцентр. Крепчать мороз начнет с 11 часов вечера 12 января. «Желтый» уровень будет актуален до восьми часов утра. В ночные часы ожидается, что местами температура будет ниже 22 градусов мороза.

    «Правительство Санкт‑Петербурга рекомендует жителям и гостям города тепло одеваться и соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе. Осторожность необходимо соблюдать также водителям автотранспорта», — предупреждают городские власти.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщал, что антицилон будет влиять на погоду все выходные. Днем в субботу будет видно солнце, во второй половине дня воскресенья возможен небольшой снег.

    Погода в январе не дает горожанам покоя — то сильный мороз, то оттепель до положительных температур. Больше всего страдает коммунальное хозяйство.

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