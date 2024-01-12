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    В Петербурге обжаловали наказание для контролера, якобы высадившего ребенка из автобуса

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    Петербургский «Организатор перевозок» не согласился со штрафом для своего сотрудника. Ранее прокуратура заявила, что он высадил ребенка без билета у лесополосы.

    Напомним, само событие относится к октябрю. Прокуратура сообщила, что в Красногвардейском районе 13-летняя девочка ехала в бассейн, проездной забыла дома, но располагала наличными. «Контролер сказал девочке, что автобус предназначен только для бесконтактной оплаты, и принудительно высадил ее из общественного транспорта на остановке у лесополосы, несмотря на то, что был уже вечер. Ребенок на протяжении 20 минут находился один в темноте и холоде, пока его не забрали родители», — описывала ситуацию ведомство. В итоге сотрудницу ОП оштрафовали на 20 тысяч рублей.

    Как рассказали «Фонтанке» в учреждении 12 января, «Организатор перевозок» не согласен с такой трактовкой. «Контролер не высаживал пассажирку, а, соблюдая свои должностные обязанности, зайдя в автобус, спросил у неё про оплату проезда. Выяснилось, что у пассажира нет возможности оплатить проезд безналичным способом оплаты. Требований покинуть транспортное средство от контролёра не поступало. Пассажир покинула салон самостоятельно на следующей остановке. Решение прокуратуры не вступило в силу. В настоящее время оно обжаловано учреждением».

    Подробнее о том, какими полномочиями располагают кондукторы и контролеры в Петербурге, — читайте здесь.

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