В Петербурге обжаловали наказание для контролера, якобы высадившего ребенка из автобуса

Петербургский «Организатор перевозок» не согласился со штрафом для своего сотрудника. Ранее прокуратура заявила, что он высадил ребенка без билета у лесополосы.



Напомним, само событие относится к октябрю. Прокуратура сообщила, что в Красногвардейском районе 13-летняя девочка ехала в бассейн, проездной забыла дома, но располагала наличными. «Контролер сказал девочке, что автобус предназначен только для бесконтактной оплаты, и принудительно высадил ее из общественного транспорта на остановке у лесополосы, несмотря на то, что был уже вечер. Ребенок на протяжении 20 минут находился один в темноте и холоде, пока его не забрали родители», — описывала ситуацию ведомство. В итоге сотрудницу ОП оштрафовали на 20 тысяч рублей.

