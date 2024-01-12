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    Работник ритуальных услуг едва не задушил свою начальницу в морге на Вавиловых

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    6 комментариев

    Морг в Калининском районе Петербурга едва не пополнился после конфликта с удушением между двумя работниками сферы ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии города 12 января.

    Конфликт разгорелся сегодня в больнице на улице Вавиловых, там же около 9 часов утра сработала «тревожная кнопка». Словесная перепалка с оскорблениями завязалась между 40-летним мужчиной и его 37-летней начальницей. В разгар криков мужчина схватил ее за шею и начал душить.

    Конфликтующих успели остановить прибывшие росгвардейцы. Пострадавшая начальница обратилась за медпомощью в травмпункт, а мужчина уехал в отдел полиции. Как выяснилось, у последнего непростое прошлое, ранее он был судим за умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и кражу.

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    Ритуальные услугиМоргКурьез
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    Комментарии 6

    Гость12 Янв 2024 в 17:21
    Явно с СВО вернулся.
    +2−0
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