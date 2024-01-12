Суд отправил под стражу петербуржца, укравшего икону из храма. Ранее церковь уже прощала его за подобное

Калининский районный суд отправил на месяц под стражу жителя Петербурга, который обвиняется в краже иконы с изображением Божией Матери «Всецарица» из храма Тихвинской иконы Божией Матери. Об этом 12 января сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале.

Оказалось, что арестованный — Игорь Стручков, который уже попадался на краже святынь. Как писала Фонтанка, летом прошлого года молодой человек украл крест и «Евангелие» из храма Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове. Тогда настоятель храма заявил, что не имеет претензий к подсудимому. Все украденное было возвращено, а мужчина получил условный срок.