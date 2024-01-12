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    Суд отправил под стражу петербуржца, укравшего икону из храма. Ранее церковь уже прощала его за подобное

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    Калининский районный суд отправил на месяц под стражу жителя Петербурга, который обвиняется в краже иконы с изображением Божией Матери «Всецарица» из храма Тихвинской иконы Божией Матери. Об этом 12 января сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале.

    Оказалось, что арестованный — Игорь Стручков, который уже попадался на краже святынь. Как писала Фонтанка, летом прошлого года молодой человек украл крест и «Евангелие» из храма Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове. Тогда настоятель храма заявил, что не имеет претензий к подсудимому. Все украденное было возвращено, а мужчина получил условный срок.

    Но 9 января 2024 года его взор привлекла икона «Всецарица», которую, по данным следствия, он тайно похитил в промежутке между 13 и 16 часами. Стоимость иконы оценивается в 100 тысяч рублей. Подозреваемый вину не отрицает. Его целью оказалась не икона, а золотые украшения на ней, само священное изображение он выбросил. Икону нашли.

    Стручков обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ — «Кража с причинением значительного ущерба». Следующие два месяца (до 9 марта) мужчина проведет за решеткой.

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    ХрамИконаКража
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    Комментарии 12

    Гость12 Янв 2024 в 16:28
    В окопы рвется?
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