В Петербурге церковному вору вынесли приговор. Настоятель храма его простил

Петроградский райсуд вынес приговор по делу о краже креста и «Евангелия» из храма Преподобного Сергия Радонежского. Признанный виновным ушел домой.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 16 августа, при вынесении приговора было принято во внимание, что потерпевший (настоятель храма) претензий к подсудимому Игорю Стручкову не имеет. И крест, и «Евангелие» вернулись в храм.
Мужчина, который забрал их из храма 3 марта этого года, сдал вещи стоимостью 47 тысяч рублей в скупку за 500 рублей. Оттуда их изъяла полиция.
Сама кража попала на видео.
Стручков, по данным ведомства, возместил ущерб храму. Суд назначил мужчине наказание в виде условного срока на 2 года.