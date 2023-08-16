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    В Петербурге церковному вору вынесли приговор. Настоятель храма его простил

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    Петроградский райсуд вынес приговор по делу о краже креста и «Евангелия» из храма Преподобного Сергия Радонежского. Признанный виновным ушел домой.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 16 августа, при вынесении приговора было принято во внимание, что потерпевший (настоятель храма) претензий к подсудимому Игорю Стручкову не имеет. И крест, и «Евангелие» вернулись в храм.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Мужчина, который забрал их из храма 3 марта этого года, сдал вещи стоимостью 47 тысяч рублей в скупку за 500 рублей. Оттуда их изъяла полиция.

    Сама кража попала на видео.

    Стручков, по данным ведомства, возместил ущерб храму. Суд назначил мужчине наказание в виде условного срока на 2 года.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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