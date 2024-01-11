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    В Петербурге нашли церковного вора, под камерами умыкнувшего икону. Он думал о мирском и выбросил «Всецарицу»

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    Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы отыскать подозреваемого в краже из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе Петербурга. Ему уже приходилось грешить перед ликами святых и каяться в суде.

    О задержании подозреваемого 11 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские нагнали 40-летнего петербуржца у торгового центра на проспекте Культуры накануне — через день после хищения иконы из храма на улице Софьи Ковалевской.

    «Фигурант провел в храме почти 3 часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе. Вынес вместе с пожертвованиями прихожан — на иконе висело около двадцати золотых украшений», — рассказали в полиции.

    Фото: официальный представитель МВД России Ирина Волк
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    По данным «Фонтанки», иконе 15 лет, её принесли в дар прихожане.

    Подозреваемый вину не отрицает. Планы были исключительно мирские, и «Всецарица» его не интересовала. Целью оказались золотые украшения, саму икону мужчина выбросил. Её нашли.

    официальный представитель МВД России Ирина Волк

    Петербуржца не первый раз ловят на церковной краже. В августе он получил условный срок за хищение креста и «Евангелия» из храма Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове. Приговор вынесли с учётом позиции настоятеля, который не имел претензий к подсудимому. Всё украденное в храм вернули полицейские.

    Фото: официальный представитель МВД России Ирина Волк

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