В Петербурге нашли церковного вора, под камерами умыкнувшего икону. Он думал о мирском и выбросил «Всецарицу»

Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы отыскать подозреваемого в краже из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе Петербурга. Ему уже приходилось грешить перед ликами святых и каяться в суде.



О задержании подозреваемого 11 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские нагнали 40-летнего петербуржца у торгового центра на проспекте Культуры накануне — через день после хищения иконы из храма на улице Софьи Ковалевской.



«Фигурант провел в храме почти 3 часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе. Вынес вместе с пожертвованиями прихожан — на иконе висело около двадцати золотых украшений», — рассказали в полиции.

