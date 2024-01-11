В Петербурге нашли церковного вора, под камерами умыкнувшего икону. Он думал о мирском и выбросил «Всецарицу»

Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы отыскать подозреваемого в краже из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе Петербурга. Ему уже приходилось грешить перед ликами святых и каяться в суде.
О задержании подозреваемого 11 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские нагнали
«Фигурант провел в храме почти 3 часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе. Вынес вместе с пожертвованиями прихожан — на иконе висело около двадцати золотых украшений», — рассказали в полиции.
По данным «Фонтанки», иконе 15 лет, её принесли в дар прихожане.
Подозреваемый вину не отрицает. Планы были исключительно мирские, и «Всецарица» его не интересовала. Целью оказались золотые украшения, саму икону мужчина выбросил. Её нашли.
официальный представитель МВД России Ирина Волк
Петербуржца не первый раз ловят на церковной краже. В августе он получил условный срок за хищение креста и «Евангелия» из храма Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове. Приговор вынесли с учётом позиции настоятеля, который не имел претензий к подсудимому. Всё украденное в храм вернули полицейские.