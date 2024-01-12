15 котов спасли со склада в Симферополе. Они едва не задохнулись от дыма

Сотрудники МЧС спасли 15 котов со склада в Симферополе. Как сообщает ведомство 12 января, животные могли погибнуть из-за короткого замыкания.
МЧС России
Хозяин склада выхаживал бездомных котов и оставлял их у себя. Он готовил еду хвостатым на электроплите, когда произошло короткое замыкание. Помещение быстро заполнилось дымом. Мужчина обратился в МЧС.
На место прибыли 8 спасателей. Испуганные коты разбежались по углам и спрятались под мебелью, однако сотрудники нашли всех животных и вынесли их на улицу. Там котам оказали первую помощь. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Фонтанка» писала про котят сервала, которых хотели продать на черном рынке. Незаконный вывоз из России редких животных предотвратили Росприроднадзор и Федеральная таможенная служба.