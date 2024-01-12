    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -16

    1 м/с, сев

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd88.78eur97.54

    15 котов спасли со склада в Симферополе. Они едва не задохнулись от дыма

    1220
    8 комментариев

    Сотрудники МЧС спасли 15 котов со склада в Симферополе. Как сообщает ведомство 12 января, животные могли погибнуть из-за короткого замыкания.

    МЧС России

    Хозяин склада выхаживал бездомных котов и оставлял их у себя. Он готовил еду хвостатым на электроплите, когда произошло короткое замыкание. Помещение быстро заполнилось дымом. Мужчина обратился в МЧС.

    ПоделитьсяПоделиться

    На место прибыли 8 спасателей. Испуганные коты разбежались по углам и спрятались под мебелью, однако сотрудники нашли всех животных и вынесли их на улицу. Там котам оказали первую помощь. В результате происшествия никто не пострадал.

    Ранее «Фонтанка» писала про котят сервала, которых хотели продать на черном рынке. Незаконный вывоз из России редких животных предотвратили Росприроднадзор и Федеральная таможенная служба.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЖивотныеСимферополь
    ЛАЙК14
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close