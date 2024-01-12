В Кемере спустя неделю нашли тело таинственно пропавшей российской туристки

Спасатели обнаружили тело пропавшей в турецком Кемере российской туристки. Об этом 12 января сообщила другая россиянка, участвовавшая в поисках, передает РИА Новости.



Жительница Кировской области приехала в Турцию 30 декабря, а 4 января вышла из отеля и перестала выходить на связь. 9 января она не явилась на свой рейс в Москву, на следующий день заявили о ее пропаже.

Сегодня стало известно об обнаружении тела. По предварительным данным, девушка погибла в результате падения со скалы. Точное место обнаружения не указывается, однако накануне спасатели сообщали о том, что нашли ее телефон на горе Чалыш. После в этом районе были усилены поиски.