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    В Кемере спустя неделю нашли тело таинственно пропавшей российской туристки

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    11 комментариев

    Спасатели обнаружили тело пропавшей в турецком Кемере российской туристки. Об этом 12 января сообщила другая россиянка, участвовавшая в поисках, передает РИА Новости.

    Жительница Кировской области приехала в Турцию 30 декабря, а 4 января вышла из отеля и перестала выходить на связь. 9 января она не явилась на свой рейс в Москву, на следующий день заявили о ее пропаже.

    Сегодня стало известно об обнаружении тела. По предварительным данным, девушка погибла в результате падения со скалы. Точное место обнаружения не указывается, однако накануне спасатели сообщали о том, что нашли ее телефон на горе Чалыш. После в этом районе были усилены поиски.

    Местная полиция уже начала расследование, дипломаты следят за ситуацией.

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    Турция
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    Комментарии 11

    Гость12 Янв 2024 в 15:05
    Где российские мужики?
    +0−2
    Гость12 Янв 2024 в 15:02
    жалко наташу??
    +0−3
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