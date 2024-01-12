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    Стало известно, на какой станции метро в Петербурге может появиться первая «оплата лицом»

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    Власти Петербурга обсуждают, на какой станции метро тестировать систему FacePay, то есть оплаты проезда по биометрии (при помощи распознавания черт лица). Рассматривается «Приморская».

    О том, что именно эта станция зеленой линии обсуждается в качестве предполагаемого «полигона», «Фонтанке» 12 января рассказал осведомленный источник. Ранее городские власти уже заявляли, что тестирование системы запланировано на 2024 год. Но внедрение FacePay повсеместно в метро — это дело не одного года. Глава Петербургского метрополитена Евгений Козин подтверждал, что предприятие изучает московский опыт, но подчеркивал, что вопрос непростой и связан с защитой персональных данных.

    Ранее стало известно, что система FacePay появится в 2024 году в трамваях сети «Чижик» в Красногвардейском районе.

    Осенью 2021 года в Москве на всех станциях заработала технология Face Pay, позволяющая оплатить проезд при помощи распознавания лица. «Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся», — заявлял заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    Для того что получить такую возможность, надо увязать свое фото, банковскую карту и карту «Тройка» с Face Pay через приложение «Метро Москвы». Специальные турникеты с камерами отмечены наклейками на полу.

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