Власти Петербурга обсуждают, на какой станции метро тестировать систему FacePay, то есть оплаты проезда по биометрии (при помощи распознавания черт лица). Рассматривается «Приморская».
О том, что именно эта станция зеленой линии обсуждается в качестве предполагаемого «полигона», «Фонтанке»
Ранее стало известно, что система FacePay появится в
Стало известно, на какой станции метро в Петербурге может появиться первая «оплата лицом»
Власти Петербурга обсуждают, на какой станции метро тестировать систему FacePay, то есть оплаты проезда по биометрии (при помощи распознавания черт лица). Рассматривается «Приморская».
Осенью 2021 года в Москве на всех станциях заработала технология Face Pay, позволяющая оплатить проезд при помощи распознавания лица. «Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся», — заявлял заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Для того что получить такую возможность, надо увязать свое фото, банковскую карту и карту «Тройка» с Face Pay через приложение «Метро Москвы». Специальные турникеты с камерами отмечены наклейками на полу.