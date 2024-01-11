По 500 за голубей и 800 за ряженых. Туристы пожаловались в полицию Петербурга на «традиционное» облапошивание

Больше девяти тысяч рублей требовали переодетые Екатерина и Петр с туриста у Казанского собора. А на Исаакиевской площади молодому человеку на память о разводе оставили три фото с голубями.



Новогодние каникулы и их продолжение для гостей Петербурга оставили малоприятное впечатление из-за разводил на главных городских площадях. Так, прогуливающегося по Невскому туриста под локоток для фото увела дама в исторических нарядах. К ней тут же подскочил кавалер. В качестве фотографа были привлечены прохожие, снимали на телефон жертвы. Когда фотосессия закончилась, туристу огласили прайс — 9600 рублей за 12 снимков. Заявитель сообщил полиции, что заранее ему стоимость услуги никто не обозначал. Прозвучало лишь, что надо будет отблагодарить, но мужчина подумал, что и слов в этом случае достаточно.