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    По 500 за голубей и 800 за ряженых. Туристы пожаловались в полицию Петербурга на «традиционное» облапошивание

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    Больше девяти тысяч рублей требовали переодетые Екатерина и Петр с туриста у Казанского собора. А на Исаакиевской площади молодому человеку на память о разводе оставили три фото с голубями.

    Новогодние каникулы и их продолжение для гостей Петербурга оставили малоприятное впечатление из-за разводил на главных городских площадях. Так, прогуливающегося по Невскому туриста под локоток для фото увела дама в исторических нарядах. К ней тут же подскочил кавалер. В качестве фотографа были привлечены прохожие, снимали на телефон жертвы. Когда фотосессия закончилась, туристу огласили прайс — 9600 рублей за 12 снимков. Заявитель сообщил полиции, что заранее ему стоимость услуги никто не обозначал. Прозвучало лишь, что надо будет отблагодарить, но мужчина подумал, что и слов в этом случае достаточно.

    В итоге к ним подошел еще один аниматор, предусмотрительно вооруженный банковским терминалом. Платить туристу не хотелось, но в результате давления он перевел 3200 рублей, потом еще столько же и тысячу сверху. Чек ему не дали.

    Второй турист попался голубятникам на Исаакиевской площади. Ему всунули в руки птиц, на его же телефон сфотографировали и потребовали по тысяче за кадр. На возмущение о дороговизне ему сделали скидку по детскому тарифу. Заявитель с радостью бы фото удалил и вообще не платил, но он также стал жертвой психологического давления, заплатив в общей сложности полторы тысячи.

    На ряженых жаловался еще один человек. Петербуржец в заявлении обратил внимание полиции на то, что Петр с Екатериной у памятника Кутузову берут с туристов деньги. Заявитель считает, что работает пара без соответствующего разрешения.

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