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    Бывшие российские фигуристы Метелкина и Берулава выиграли серебро чемпионата Европы

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    В четверг, 11 января, в Каунасе (Литва) завершились соревнования спортивных пар в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Золото выиграла итальянская пара Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (199,19 балла).

    Серебряными призерами стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулав (196,14). Напомним, что оба раньше представляли Россию, Метелкина родилась во Владимире, а Берулав — в Москве.

    Тройку призеров замкнула еще одна итальянская пара Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (195,68).

    Напомним, что всего на чемпионате Европы по фигурному катанию выступают 24 бывших российских спортсмена. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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