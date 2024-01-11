Бывшие российские фигуристы Метелкина и Берулава выиграли серебро чемпионата Европы

В четверг, 11 января, в Каунасе (Литва) завершились соревнования спортивных пар в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Золото выиграла итальянская пара Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе ( 199,19 балла ).

Серебряными призерами стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулав (196,14). Напомним, что оба раньше представляли Россию, Метелкина родилась во Владимире, а Берулав — в Москве.

Тройку призеров замкнула еще одна итальянская пара Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (195,68).

Напомним, что всего на чемпионате Европы по фигурному катанию выступают 24 бывших российских спортсмена. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».