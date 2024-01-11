Новые нерусские. Бывшие российские фигуристы сразятся на чемпионате Европы под флагами 14 стран

Никита Старостин Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





Российских фигуристов отстранили, но 24 из них все-таки устроят разборки на чемпионате Европы. Отдел спорта «Фонтанки» — о новом тренде в мировом фигурном катании.

В литовском Каунасе официально стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию — турнир, на котором раньше сборная России регулярно забирала от 50 до 80–90 процентов всех медалей. Так, например, в 2020 году россияне из 12 комплектов отдали представителям других стран всего две — бронзу и серебро. Однако второй чемпионат Европы подряд российская команда пропускает из-за отстранения. Тем не менее в этот раз россиян, правда под флагами других стран, будет почти так же много, как в старые добрые времена.



Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года приостановил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, организованных под эгидой организации, в связи с проведением спецоперации на Украине. Отстранение продлили 11 июня 2023 года. Таким образом, после проведения зимней Олимпиады в Китае российские спортсмены прекратили свое участие в международных соревнованиях, за исключением тех, кто принял решение сменить спортивное гражданство, или тех, кто еще до отстранения россиян переехал и получил разрешение выступать за другие страны в связи с внутренней конкуренцией.



Всего в итоговые протоколы попали 24 спортсмена, родившихся в российских городах: семь одиночников-мужчин, четыре девушки, восемь парников и пять танцоров. Больше всего уроженцев Петербурга и Москвы — по восемь человек. Есть также представители совсем не профильных населенных пунктов, например Ухты и Тюмени. География их новых стран также широка: есть представители Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии.



А вот полный список:

Мужчины — Фёдор Читипаховян (выступает за Армению, родился в Петербурге), Владимир Литвинцев (Азербайджан, Ухта), Георгий Рештенко (Чехия, Петербург), Макар Сунцев (Финляндия, Пермь), Никита Старостин (Германия, Петербург), Александр Власенко (Венгрия, Тюмень), Владимир Самойлов (Польша, Москва);

Женщины — Анастасия Губанова (Грузия, Тольятти), Мария Сенюк (Израиль, Москва), Екатерина Куракова (Польша, Москва), Антонина Дубинина (Сербия, Москва);



Пары — Павел Ковалев (Франция, Петербург), Анастасия Метёлкина (Грузия, Владимир), Лука Берулава (Грузия, Москва), Никита Володин (Германия, Петербург), Мария Павлова (Венгрия, Москва), Алексей Святченко (Венгрия, Петербург), Дарья Данилова (Нидерланды, Москва), Юлия Щетинина (Польша, Нижний Новгород);



Танцы — Асаф Казимов (Испания, Петербург), Евгения Лопарева (Франция, Москва), Глеб Смолкин (Грузия, Петербург), Мария Игнатьева (Венгрия, Екатеринбург), Никита Лысак (Словакия, Клин).

Что характерно, в предыдущие годы были чемпионаты Европы даже с меньшим количеством россиян. Например, в 2018 году от России выступало восемь человек, в 2019-м — девять, а в 2020-м — 17.

«Досады быть не может, что эти 24 спортсмена выступают за другие страны. Россию представляют лучшие, а всем места там не хватает. На чемпионат Европы всего три квоты. Остальные тоже хотят кататься, что-то сделать в фигурном катании. Каждый ищет выход из положения. Обидно другое — что никто не будет на этих соревнованиях представлять Россию», — заявила в эфире «Матч ТВ» Мария Бутырская, чемпионка мира 1999 года.



Очевидно, что количество претендентов на медали, несмотря на общее число бывших россиян, меньше, но они все-таки есть.

Речь в первую очередь идет о немецком дуэте Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин. В своем первом сезоне они моментально ворвались в мировую элиту фигуристов, одержав победы на двух этапах Гран-при и в финале серии. Единственным упущением стал стартовый «челленджер» Lombardia Trophy, где они уступили действующим чемпионам Европы Саре Конти / Никколо Мачии. Но тут можно сказать, что за итальянцев сыграл фактор домашнего льда и опыт. В настоящее время Хазе/Володин занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге, а победа в Гран-при только укрепила их авторитет в глазах судей. Таким образом, Минерва и Никита вполне могут продолжить успешную серию. Кстати, читайте интервью Никиты Володина «Фонтанке», в котором он говорит, что все равно чувствует себя русским, несмотря на смену спортивного гражданства.



Анастасия Метелкина / Лука Берулава также стали победителями финала Гран-при в Пекине, однако в категории юниоров. Настя присоединилась к сборной Грузии немного позже своего партнера. В пару они встали только прошлым летом. Их дуэт считается очень перспективным. В текущем сезоне они выступали как на взрослых, так и на юниорских соревнованиях. В финале Гран-при Метелкина/Берулава установили два мировых рекорда, набрав более 200 баллов за две программы. Учитывая юниорские правила, это впечатляющее достижение, особенно с учетом меньшего количества поддержек в произвольной программе.

Также титул чемпионки Европы будет защищать бывшая петербурженка, выступающая теперь под флагом Грузии, Анастасия Губанова. Задача перед ней стоит труднее, чем в прошлом году. В этом сезоне о ней чаще говорят в контексте отношений с тренером-женихом Романом Галаем, хотя сама Губанова называет его своим психологом.



«В прошлом году она стала чемпионкой Европы, но одно дело выстрелить, а другое — показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится в этом сезоне, но пока прошлый складывался удачнее», — заявила Елена Радионова, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы.

Главным претендентом на золото у девушек остается бельгийка Луна Хендрикс, которая в этом сезоне пользуется удивительным уважением у судей. Ей порой прощают даже очень серьезные помарки.

У мужчин среди «россиян», несмотря на большое представительство, вряд ли кто-то выстрелит. На прошлом чемпионате Европы лидером по результатам выступлений был немец Никита Старостин, однако его позиция была скромной — всего 15-е место. После короткой программы лучшие шансы на успех принадлежали Владимиру Самойлову, который представлял Польшу и занимал шестую строчку после первого дня соревнований. Однако перед произвольной программой он получил травму и сместился в конец второго десятка участников. Результаты короткой программы нынешнего чемпионата Европы только подтвердили, что надежд на мальчиков нет. Лучший результат показал петербуржец под флагом Чехии Георгий Рештенко, занявший 13-е место.



В танцах медаль любого достоинства будет успехом для свежеиспеченных грузин Диана Дэвис / Глеб Смолкин (они же дочь и зять российского тренера Этери Тутберидзе). В серию «Гран-при» из-за смены гражданства они не успели заявиться, так что чемпионат Европы для них это первый шанс заявить о себе на турнире мирового уровня. Судьи к ним в последние пару лет очень доброжелательны. Обойти итальянцев Гиньяр/Фаббри, британцев Фир/Гибсон, финнов Турккила/Верслуис и литовцев Рид/Амбрулевичус им будет сложно, но не невозможно.



Добавим, что, по данным Минспорта на сентябрь 2023 года, спортивное гражданство сменили 55 российских спортсменов, выступающих в олимпийских видах. По словам замминистра Алексея Морозова, с учетом неолимпийских видов эта цифра перевалила за сто.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

