ОНК: умерший в тюремной больнице подрядчик Минобороны Волкодав не должен был находиться в СИЗО

Незадолго до смерти в больнице при «Матросской тишине» у осужденного Сергея Волкодава выявили заболевание из списка тех, которые препятствуют нахождению в СИЗО. Об этом в четверг, 11 января, ТАСС сообщил член ОНК Москвы Алексей Мельников.



По словам Мельникова, болезнь у строителя космодрома «Восточный» была выявлена 30 декабря, когда осужденный прошел обследование в 13-й городской больнице. О каком именно заболевании идет речь, не сообщается. Список в целом не слишком велик, это в тяжелых формах туберкулез, ВИЧ, диабет, рак и ряд других более редких заболеваний — все они связаны с высокой вероятностью скорой смерти.

