    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -14

    3 м/с, сев

    763мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.78eur97.54

    ОНК: умерший в тюремной больнице подрядчик Минобороны Волкодав не должен был находиться в СИЗО

    1395
    4 комментария

    Незадолго до смерти в больнице при «Матросской тишине» у осужденного Сергея Волкодава выявили заболевание из списка тех, которые препятствуют нахождению в СИЗО. Об этом в четверг, 11 января, ТАСС сообщил член ОНК Москвы Алексей Мельников.

    По словам Мельникова, болезнь у строителя космодрома «Восточный» была выявлена 30 декабря, когда осужденный прошел обследование в 13-й городской больнице. О каком именно заболевании идет речь, не сообщается. Список в целом не слишком велик, это в тяжелых формах туберкулез, ВИЧ, диабет, рак и ряд других более редких заболеваний — все они связаны с высокой вероятностью скорой смерти.

    «По данному гражданину при посещении столичных СИЗО у комиссии жалоб, обращений не зафиксировано», — также добавил Мельников.

    Ранее РБК со ссылкой на источник во ФСИН сообщал, что незадолго до смерти Волкодав подрался с сокамерником и получил серьезную травму головы. Официальной причиной смерти назван инсульт, избиение в беседе с ТАСС сотрудники ФСИН опровергли.

    Дело из-за хищений на строительстве «Восточного» было возбуждено в 2015 году. Оно касалось хищений 48 миллионов рублей аванса. Два года назад Волкодав вместе с братом Юрием был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями во время закупок для строительства космодрома на Дальнем Востоке и других объектов Минобороны. Братьев освободили, но Сергея задержали вновь по делу о хищении миллиарда рублей при исполнении госконтрактов.

    Указ о строительстве «Восточного» подписал Владимир Путин в 2007 году. Строительство первой очереди завершилось в 2016 году, тогда же состоялся первый запуск спутников с этого космодрома. Но работы над ним еще продолжаются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Матросская тишинаКосмодром Восточный
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close