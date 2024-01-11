ОНК: умерший в тюремной больнице подрядчик Минобороны Волкодав не должен был находиться в СИЗО

Незадолго до смерти в больнице при «Матросской тишине» у осужденного Сергея Волкодава выявили заболевание из списка тех, которые препятствуют нахождению в СИЗО. Об этом в четверг, 11 января, ТАСС сообщил член ОНК Москвы Алексей Мельников.
По словам Мельникова, болезнь у строителя космодрома «Восточный» была выявлена 30 декабря, когда осужденный прошел обследование в
«По данному гражданину при посещении столичных СИЗО у комиссии жалоб, обращений не зафиксировано», — также добавил Мельников.
Ранее РБК со ссылкой на источник во ФСИН сообщал, что незадолго до смерти Волкодав подрался с сокамерником и получил серьезную травму головы. Официальной причиной смерти назван инсульт, избиение в беседе с ТАСС сотрудники ФСИН опровергли.
Дело из-за хищений на строительстве «Восточного» было возбуждено в 2015 году. Оно касалось хищений 48 миллионов рублей аванса. Два года назад Волкодав вместе с братом Юрием был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями во время закупок для строительства космодрома на Дальнем Востоке и других объектов Минобороны. Братьев освободили, но Сергея задержали вновь по делу о хищении миллиарда рублей при исполнении госконтрактов.
Указ о строительстве «Восточного» подписал Владимир Путин в 2007 году. Строительство первой очереди завершилось в 2016 году, тогда же состоялся первый запуск спутников с этого космодрома. Но работы над ним еще продолжаются.