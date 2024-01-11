Осуждённый по делу о хищениях на космодроме Восточный Сергей Волкодав умер в больнице «Матросской тишины»

В больнице СИЗО «Матросская тишина» умер осуждённый по делу о хищениях на космодроме Восточный Сергей Волкодав — сообщает 11 января ТАСС. Два года назад он вместе с братом Юрием Волкодавом был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями во время закупок для строительства космодрома на Дальнем Востоке и других объектов Минобороны.

Тогда обоих мужчин освободили, но вскоре Сергей вновь оказался в СИЗО — как фигурант ещё одного дела, о хищении миллиарда рублей при исполнении госконтрактов. Сейчас причиной смерти Волкодава сотрудники ФСИН называют инсульт.

