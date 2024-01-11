Осуждённый по делу о хищениях на космодроме Восточный Сергей Волкодав умер в больнице «Матросской тишины»

В больнице СИЗО «Матросская тишина» умер осуждённый по делу о хищениях на космодроме Восточный Сергей Волкодав — сообщает 11 января ТАСС. Два года назад он вместе с братом Юрием Волкодавом был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями во время закупок для строительства космодрома на Дальнем Востоке и других объектов Минобороны.
Тогда обоих мужчин освободили, но вскоре Сергей вновь оказался в СИЗО — как фигурант ещё одного дела, о хищении миллиарда рублей при исполнении госконтрактов. Сейчас причиной смерти Волкодава сотрудники ФСИН называют инсульт.
«Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы, и его положили сперва в медицинскую часть СИЗО № 4, а потом перевели в больницу «Матросской тишины», — рассказал источник РБК во ФСИН.
Ранее мужчина возглавлял компанию «Цветлит» (производитель кабельно-проводниковой продукции), а его брат Юрий — главное военно-строительное управление №6 (бывший «Дальпитерстрой»).
Скандальное дело из-за хищений на строительстве Восточного было возбуждено в 2015 году: прокуратура установила признаки того, что аванс в 48 миллионов рублей потрачен вместо строительства космодрома на что-то другое. Внимание правоохранителей привлекло отставание от графика и невыплаты заплат строителям. Указ о строительстве Восточного подписал Владимир Путин в 2007 году. Строительство первой очереди завершилось в 2016 году, тогда же состоялся первый запуск спутников с этого космодрома. Но работы над ним ещё продолжаются.