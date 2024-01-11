Праздники кончились. В Петербург с опозданием вернулись вечерние пробки

Вечерние пробки на дорогах Петербурга впервые после праздников достигли 8 баллов. В первые пару рабочих дней года в вечерний час пик улицы были на удивление свободны.



Во второй половине шестого часа вечера 11 января загруженность петербургских дорог составила 8 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 1 балл больше обычного для четверга. Самая длинная за последнюю неделю пробка для данного времени суток зафиксирована на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 9,2 километра — от Московского шоссе до Октябрьской набережной.