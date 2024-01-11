Праздники кончились. В Петербург с опозданием вернулись вечерние пробки

Вечерние пробки на дорогах Петербурга впервые после праздников достигли 8 баллов. В первые пару рабочих дней года в вечерний час пик улицы были на удивление свободны.
Во второй половине шестого часа вечера 11 января загруженность петербургских дорог составила 8 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 1 балл больше обычного для четверга. Самая длинная за последнюю неделю пробка для данного времени суток зафиксирована на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 9,2 километра — от Московского шоссе до Октябрьской набережной.
Также плотное движение наблюдается на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе к вантовому мосту. Пробки в обе стороны скопились и на участке между Мурманским и Колтушским шоссе. На самом Колтушском — тоже затор. Он растянулся на 4,7 километра от перекрёстка с Воейковским шоссе до Мурманского шоссе.
Плотно также на Московском шоссе между Колпино и КАД, на Пулковском между КАД и поворотом к аэропорту, Софийская улица стоит от Петро-Славянки до КАД. На севере города в обе стороны скопились плотные заторы на Выборгском шоссе. В центре застопорились набережные, Старо-Невский, Каменноостровский проспекты.
Накануне вечером пробки в Петербурге не перевалили за 7 баллов, причем даже близко к часу пик они были на 1–2 балла меньше обычного. В первый рабочий день года, 9 января, дороги вечером и вовсе были аномально свободны. При этом утренние пробки уже вернулись в норму, а во вторник достигли 7 баллов даже раньше обычного.