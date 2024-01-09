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    Дорожная аномалия в Петербурге: праздники закончились, а пробки не вернулись

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    В первый рабочий день после долгих праздников петербургские дороги оказались необычно свободны. К вечернему часу пик 9 января в городе наблюдалось всего 5 баллов.

    По данным «Яндекс.Пробок», 5 баллов на дорогах в половине шестого часа вечера — на 3 балла меньше обычного для вторника в Петербурге. И ожидается, что они останутся на том же уровне ближайшие два часа. К 18:45 в городе всего 6 баллов.

    На картах город практически весь желто-зеленый, как днем. Изредка наблюдаются привычные для вечера плотные заторы. В частности, встали улицы у площади Восстания. По данным пользователей сервиса, там сломались светофоры. Даже на юге КАД почти свободно, за исключением участка у развязки с Софийской улицей.

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    Свободнее обычного сегодня было и днем: вместо 4 баллов на дорогах фиксировали три. А вот утренний час пик уже был вполне будничным — на 7 баллов. Самые крупные пробки за сегодня тоже все утренние — периода с 8 до 10 часов. Они были на Шлиссельбургском проспекте и проспекте Обуховской Обороны (7,8 км), внутреннем кольце КАД (7,5 км), проспекте Культуры, Тихорецком проспекте и Политехнической улице (7,1 км), Пулковском шоссе (5,7 км) и Колтушском шоссе с проспектом Косыгина (5,4 км).

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