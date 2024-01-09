Дорожная аномалия в Петербурге: праздники закончились, а пробки не вернулись

В первый рабочий день после долгих праздников петербургские дороги оказались необычно свободны. К вечернему часу пик 9 января в городе наблюдалось всего 5 баллов.

По данным «Яндекс.Пробок», 5 баллов на дорогах в половине шестого часа вечера — на 3 балла меньше обычного для вторника в Петербурге. И ожидается, что они останутся на том же уровне ближайшие два часа. К 18:45 в городе всего 6 баллов.