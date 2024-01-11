Аплодируют военным, сметают туалетную бумагу, стоят в пробках. Россиянка рассказала об охваченном беспорядками Эквадоре

Фото: ZUMA Press Wire / TASS Поделиться Поделиться





Главный поставщик бананов в Россию Эквадор уже третий день живет в режиме внутреннего вооруженного конфликта, который власти ввели после захвата в заложники журналистов, бунта в тюрьмах и побега главаря одной из крупнейших банд. Россиянка Наталья, год назад переехавшая в Эквадор, рассказала «Фонтанке» о том, как живет столица страны, охваченной беспорядками.



Наталья, что сейчас происходит в Эквадоре? Как введение режима чрезвычайного положения и внутреннего вооруженного конфликта отражается на обычных жителях?



Мы с мужем находимся в Кито, столице Эквадора. Введение режима чрезвычайного положения не особенно отражается на обычной жизни, помимо комендантского часа с 23.00 до 5.00. Но это потому, что эквадорцы, в принципе, люди, которые ложатся спать рано и встают очень рано, а приличному человеку ночью делать на улице совершенно нечего.

Режим внутреннего вооружённого конфликта как раз отразился на столице очень сильно. Как только пошли известия о бунтах в тюрьме, о захвате телестанции, о заложниках, государство немедленно отреагировало на это. Город начал буквально закрываться. Начали закрываться все образовательные учреждения. В метро сначала ввели сильную охрану, потом ограничили на вход и даже сократили один выделенный автобусный маршрут, который связывает престижный деловой север столицы с историческим центром города, в котором, по слухам, была стрельба вокруг президентского дворца.



Потом одновременно шли два процесса: все магазины, торговые центры и крупные супермаркеты закрывались, а люди в это время пытались сместить всё с полок, помня о том, что город может быть перекрыт, все дороги могут быть перекрыты и поставки могут сократиться. Поэтому надо срочно купить всё, — в первую очередь, премиальную туалетную бумагу.

Закрылись для открытого посещения медицинские учреждения начального уровня, эвакуировались университеты. И, поскольку люди начали массово уходить срочно домой, город попал в страшнейшую пробку. Например, в центре можно было какие-нибудь 100 метров стоять минут 25. Это была, на самом деле, главная новость в Кито вчерашнего дня (разговор происходил 10 января — прим.ред.).



В итоге все публичные учреждения перешли на онлайн-режим до пятницы, включая школы, университеты и даже медицинскую помощь, которая сфокусировалась на скорой помощи.

Как вы сами и люди вокруг реагируют на ситуацию?

Про захват в заложники журналистов и сотрудников тюрьмы я узнала из местных новостей и действительно была этим глубоко шокирована, потому что это не просто экстраординарное событие, такого в принципе здесь не было и никто не ожидал, что называется, испанской инквизиции.

Но в целом тут есть два варианта поведения. Либо это паника, и все бегут, потому что кто-то где-то, что-то услышал. И люди, действительно, довольно сильно паниковали, сметая все с полок магазинов и вставая в очереди. Паниковали родители, которые дожидались детей из школы, когда их привезет в школьный автобус. Это все было на фоне новостей об атаке на университет Гуаякиля с целью захватить заложников.



Либо же все совершенно спокойно улыбаются, вежливо себя ведут, и как будто бы вообще совершенно ничего не происходит. В целом же люди в Эквадоре довольно выдержанные и позитивные.

Подобные события это что-то экстраординарное для Эквадора или нечто подобное в меньшем масштабе уже случалось?

Бунты в тюрьме уже были, и в этом году тоже. Да, в тюрьме могут быть массакры (резня — прим.ред.). Но такое, чтобы полностью взять под свой контроль, и сразу в нескольких тюрьмах — это совершенно что-то новое. И что более новое, это то, что банды ставят условия государству, пытается его шантажировать.

Такого никто нигде не ожидал. Особенно учитывая, что местные банды, несмотря на всю их большую численность (считается, что в тех, которые сейчас входят в это противостояние, больше 20 тысяч участников), тем не менее не имеют техники, хорошего оснащения, экипировки. В основном это такая полуголая бедная молодёжь с пушками и ножами.



Почему центром событий оказался именно Гуаякиль? Где-то кроме него происходит странное?

Все это происходит на побережье уже не первый месяц и даже не первый год. Просто сейчас именно там особенно сильно полыхнуло.



В принципе, все побережье является такой опасной зоной, потому что именно с побережья на катерах отправляются наркотики — мелкие партии, допустим, в Соединенные Штаты. И поскольку Эквадор — это страна с довольно большим процентом безработицы и бедности — по данным на июнь 2023, 27% населения живут на 3 доллара в день и меньше, — очень многие оказываются вовлечены, в итоге, в наркотрафик.

Гуаякиль оказался в центре событий, потому что это крупнейший город Эквадора, это финансовая его столица, и один из важнейших портов Латинской Америки. И по сочетанию всех этих пунктов он является одним из главнейших пунктов наркотрафика во всем этом регионе и даже на международном уровне. Так или иначе, весь бандитизм, все переделы зоны влияния, всё так или иначе связаны с Гуаякилем. Это такой Готэм Эквадора.



Люди оттуда перебираются в более спокойные районы?

У меня нет непосредственно знакомых Гуаякиле, но, тем не менее, люди, которые обычно там живут, считают Гуаякиль даже более безопасным, чем Кито. Но это, видимо, такое субъективное искажение, потому что, в принципе, города Латинской Америки, они очень сильно делятся на безопасные или же опасные районы.

И можно жить в Гуаякиле, где очень большой процент убийств на 100 тысяч человек, но при всем при этом чувствовать себя совершенно безопасно, если просто кататься на машине и не выезжать особенно за пределы своего богатого района.

Кто эти люди, которые захватили заложников? Связаны ли они со сбежавшими главарями банд?

Те, кто захватил в заложники журналистов на телестудии, — довольно молодые люди, от 16 до 25 лет, и, насколько я поняла, они ассоциированы с бандой Los Tiguerones. Это одна из банд нового поколения, то есть она связана с мексиканскими картелями. Это наркотрафиканты, и они имеют очень сильное влияние в тюрьмах, и в их рядах состоит несколько тысяч человек.



Это не те две крупнейшие банды, чьи главари сбежали из тюрем, но тоже сильно влиятельная, союзники самой главной — Los Lobos. А вот захват тюрем и полицейских в заложники имеет отношение к главным бандам Los Lobos и Los Choneros.

Как освещают и объясняют события местные СМИ? Может быть, есть несколько точек зрения на происходящее?

Местные СМИ тоже преимущественно в шоке от всего происходящего. Есть общая линия, что происходит такая воронка насилия. Предвыборные обещания нового президента были построены на борьбе с преступностью и доходили до крайних форм уровня посадить всех на баржу и отправить в океан.

И вот только недавно, вступив в свои полномочия, президент решил провести референдум с целью допустить возможность вмешательства армии в борьбу с преступностью. Естественно, преступности это не понравилось. Одновременно он инициировал постройку двух тюрем наподобие построенной в Сальвадоре, где местный президент очень успешно сразился с преступностью и выиграл, посадив примерно всех.



Однако местная преступность отличается от сальвадорской. Во-первых, она новая, во-вторых, она очень сильно децентрализована. Условно говоря, примерно каждый может назвать себя представителем какой-то крупной банды, потому что у них тысячи участников и каждый как-то с ними ассоциирован. И они очень сильно контролируют тюрьмы из-за коррумпированности охранников и всей системы исправительных учреждений. Например, чистку в тюрьме можно проводить раз в месяц и каждый раз выгребать оттуда тонны оружия, наркотиков, домашних животных и даже пруд с тилапией. А через месяц снова так же у них это хозяйство нарастет.

В общем, идея того, что государство попробует завинтить винтики особенно с участием военных, которые будут отправлять такие эскадроны смерти по преступным районам, совершенно не понравилась преступным организациям, и они попробовали шантажировать президента.



Есть ли опасения, что беспорядки распространятся на Кито?

Вчера еще нельзя было сказать точно, распространятся ли беспорядки на Кито или нет, особенно потому что в соцсетях шел массовый вброс довольно пугающих фейков про заложников в метро Кито, про захваченный коммерческий центр Кито. На самом деле все ограничилось парой бомбочек в мусорные урны, неудачливыми разбойниками, которые пытались ограбить магазины, и парой пожарных машин.



И, скорее всего, в такой же тиши Кито останется и дальше, потому что весь город действительно наводнен военными, которые ставят блокпосты, и все административные государственные учреждения находятся под их пристальным надзором. Также есть такая особенность, что Кито находится в горах, и к нему проходит, мягко говоря, ограниченное количество дорог, из которых две, которые как раз тут на побережье, сейчас перекрыты по техническим причинам.



Население в целом поддерживает курс властей на борьбу с преступностью?

Население горячо поддерживает использование военных в борьбе с преступностью. Например, люди реально аплодируют военным на улицах, в магазинах, где их встречают, очень горячо приветствуют, даже делятся бутербродами, водой, желают удачи.

Тем не менее, есть более левацкое мнение о том, что перестреляв всех или пересажав всех, с преступностью в Эквадоре мало что можно поделать, потому что это социальная проблема, связанная именно с нищетой, недостатком образования и социальных лифтов.

Есть ли у эквадорцев ощущение, что на события оказывается влияния извне? Может ли дело кончиться госпереворотом?

Среди местных действительно ходит мнение, возможно местами маргинальное, о том, что госпереворот возможен. Но не со стороны бандитов, а со стороны экс-министра правительства, которая при поддержке посольства США как раз пытается свергнуть Нобоа (Даниэль Нобоа — президент Эквадора, прим.ред.) в силу его некомпетентности и молодости, самоуверенности, после чего провести интервенцию и зачистку бандитов с помощью США и поставить их здесь базы и каким-то образом прийти к власти (11 января стало известно, что президент Даниэль Нобоа рассчитывает получить помощь от США — прим.ред.)



Политическая нестабильность отражена в том, что прошлому президенту вынесли импичмент, а тот в ответ разогнал правительство, и президент Нобоа избран всего на полтора года до «нормальных» выборов на фоне кризиса преступности, коррупции и соответственно в экономике.

Но прочие политические партии сейчас сплотились вокруг президента, и сказали, что время отставить разногласия и споры в сторону. И только победа, только вперед.

Как я понимаю, вы недавно переехали в Эквадор. Не возникло ли желание вернуться в Россию на фоне последних событий?

Мы с мужем давно планировали переехать в Латинскую Америку, потому что я путешествовала здесь несколько лет по сопредельным странам и горячо люблю эти места, а у мужа в Эквадоре есть родственники, так что год назад мы сюда переехали, удаленно работаем и мечтаем улучшать русско-эквадорские отношения.



Однако, честно скажу, вчера, на фоне всех новостей и абсолютного морального дискомфорта от происходящего, конечно, возникали мысли о том, чтобы отсюда уехать хотя бы на время, потому что это, правда, все очень сильно неприятно, что здесь сейчас происходит. Но пока, конечно, решение уехать не вынесено. Я думаю, это будет зависеть именно от субъективных ощущений небезопасности.

Например, сейчас здесь можно ходить по безопасному району, не особенно озираясь, и чувствовать себя совершенно спокойно. Но если это изменится, если мне будет страшно выходить на улицу и придётся всё время оглядываться по сторонам и смотреть, не взорвётся ли что-то рядом, конечно же, лучше переждать.



Всего несколько лет тому назад Эквадор был абсолютно тихой гаванью, второй страной по безопасности во всей Латинской Америке. И, честно говоря, это прекрасная страна, и очень жаль, что с ней происходят такие трагедии.



Беседовала Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

