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    Эквадор собирается отдать США старую российскую и украинскую технику

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    Президент охваченного беспорядками Эквадора Даниэль Нобоа рассчитывает получить помощь от США. Эквадор, по его словам, до конца января передаст Вашингтону военную технику российского и украинского производства, а взамен рассчитывает на новую. Об этом 11 января сообщает «Коммерсантъ».

    «Будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на 200 млн долл.»,— пояснил эквадорский президент в интервью местной радиостанции Canela.

    Обмен военной техники — это только часть помощи от США, на которую надеется Эквадор.

    «Для дальнейшей помощи вчера днем после издания указа о введении в стране режима внутреннего военного конфликта мы провели встречу с послом Фитцпатриком из США, и он сказал, что через несколько дней, два или три дня, они обязательно представят большой пакет помощи для Эквадора»,— добавил Нобоа.

    США не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор, но готовы обсуждать помощь, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    «Планов на этот счет нет. Но, конечно, мы готовы говорить с правительством Эквадора о том, что им может понадобиться, может, какая-то помощь в расследовании», — цитирует Кирби РИА Новости.

    Американская помощь понадобилась властям Эквадора на фоне активизации преступных группировок в нескольких регионах страны. Нобоа объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта». Как минимум 10 человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.

    К настоящему времени вооруженные силы и национальная полиция Эквадора задержали 329 предположительных преступников, захватили 28 беглых заключенных, ликвидировали пятерых террористов, из плена спасен 41 человек. Об этом, как передаёт РИА, рассказал глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо.

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