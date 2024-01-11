Эквадор собирается отдать США старую российскую и украинскую технику

Президент охваченного беспорядками Эквадора Даниэль Нобоа рассчитывает получить помощь от США. Эквадор, по его словам, до конца января передаст Вашингтону военную технику российского и украинского производства, а взамен рассчитывает на новую. Об этом 11 января сообщает «Коммерсантъ».



«Будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на 200 млн долл. »,— пояснил эквадорский президент в интервью местной радиостанции Canela.



Обмен военной техники — это только часть помощи от США, на которую надеется Эквадор.

