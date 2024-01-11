Президент АВТОВАЗа: LADA в России в денежном выражении занимает всего 11% рынка

Доля автомобилей LADA на российском рынке в денежном эквиваленте составляет всего 11 %, несмотря на лидирующие позиции в количестве проданных автомобилей. Об этом рассказали представители концерна на пресс-конференции, посвященной итогам года, 11 января в Москве.



В 2023 году концерн АВТОВАЗ увеличил объем производства автомобилей до 374 тысяч штук, а показатели площадки в Тольятти стали рекордными за последние 10 лет. LADA показала рекорды и на российском рынке: продажи выросли на 87 %, составив 352 572 единицы. В общей сложности доля автомобилей концерна составила 35 %. По словам представителей компании, это лучший показатель за последние 20 лет. Однако в денежном эквиваленте доли на рынке компании еще есть куда стремиться.

