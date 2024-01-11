Президент АВТОВАЗа: LADA в России в денежном выражении занимает всего 11% рынка

Доля автомобилей LADA на российском рынке в денежном эквиваленте составляет всего 11 %, несмотря на лидирующие позиции в количестве проданных автомобилей. Об этом рассказали представители концерна на пресс-конференции, посвященной итогам года, 11 января в Москве.
В 2023 году концерн АВТОВАЗ увеличил объем производства автомобилей до 374 тысяч штук, а показатели площадки в Тольятти стали рекордными за последние 10 лет. LADA показала рекорды и на российском рынке: продажи выросли на 87 %, составив 352 572 единицы. В общей сложности доля автомобилей концерна составила 35 %. По словам представителей компании, это лучший показатель за последние 20 лет. Однако в денежном эквиваленте доли на рынке компании еще есть куда стремиться.
«Если брать рынок в денежном выражении, то доля нашего рынка сильно не впечатляет. Она остается в пределах 10–11 %. С учетом масштаба рынка, это повод задуматься о том, какие меры поддержки необходимы для того, чтобы высоколокализованные продукты вытаскивали за собой целую отрасль российской промышленности, такую, как автопром», — сказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Как отметил Соколов, в первую очередь речь идет о производителях автокомпонентов: сейчас у концерна около 1 600–1 650 поставщиков. Локализовано, по данным компании, 1 200 компонентов.
АО «АВТОВАЗ» владеет заводами в Ижевске, Петербурге и Тольятти. В мае 2022 года Renault передал свою долю в компании в собственность государства, она составляла 67,69 %. Сейчас концерн выпускает четыре модели: Vesta, Granta, Largus и Niva. До 2026 года планируется запуск нового автомобильного бренда. В этом году концерн планирует сохранить цены на прежнем уровне.