АВТОВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд

Компания АВТОВАЗ планирует до 2026 года запуск нового автомобильного бренда, 11 января заявили представители концерна во время пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.



Под новым брендом будут представлены модели в сегментах C и D на базе иностранных комплектующих. О том, с какими партнерами будет налажено сотрудничество, представители компании не уточнили.

Предполагается, что одну из моделей будут собирать на площадке завода в Петербурге.

Запланирована на 2024 год и финальная подготовка к запуску новой модели Lada Iskra, которая заменит Lada Granta.