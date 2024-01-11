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    АВТОВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд

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    Компания АВТОВАЗ планирует до 2026 года запуск нового автомобильного бренда, 11 января заявили представители концерна во время пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

    Под новым брендом будут представлены модели в сегментах C и D на базе иностранных комплектующих. О том, с какими партнерами будет налажено сотрудничество, представители компании не уточнили.

    Предполагается, что одну из моделей будут собирать на площадке завода в Петербурге.

    Запланирована на 2024 год и финальная подготовка к запуску новой модели Lada Iskra, которая заменит Lada Granta.

    — Облик автомобиля «Iskra» и тех автомобилей, которые будут собираться на петербургской площадке, мы презентуем в самое ближайшее время, — подчеркнул президент компании АВТОВАЗ Максим Соколов.

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    АВТОВАЗ
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