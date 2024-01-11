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    АВТОВАЗ планирует оставить цены на уровне 2023 года

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    В ближайшее время АВТОВАЗ не планирует повышать цены на свои автомобили, рассказали представители концерна 11 января на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, в Москве. В дальнейшем рост цен не будет превышать инфляцию.

    «Параллельно с Министерством торговли мы прорабатываем, как сохранить цены на уровне 2023 года на базовые автомобили. Фактически это будет снижение цены на уровень инфляции», — сказал президент компании Максим Соколов, отвечая на вопрос о планах на 2024 год.

    АО «АВТОВАЗ» владеет заводами в Ижевске, Петербурге и Тольятти. В мае прошлого года французский Renault передал свою долю в компании в собственность государства, она составляла 67,69%. Сейчас концерн выпускает четыре модели: Vesta, Granta, Largus и Niva. До 2026 года планируется запуск нового автомобильного бренда.

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