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    Петербуржец, известный полиции по конфликтам с журналистами, сбил иностранца и сбежал

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    Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Приморском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 января.

    На Стародеревенской улице, 24, корпус 1, вчера около 20 часов «Рено Логан» при повороте налево сбил пешехода, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Пешеход — гражданин Таджикистана, состоящий на миграционном учете. Его госпитализировали с переломом костей таза в состоянии средней степени тяжести.

    «Логан» с места аварии скрылся, и в 20:15 наряд ГИБДД задержал его на улице Оптиков. Как оказалось, за рулём — 51-летний петербуржец, в 90-х годах дважды осуждавшийся по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналистов). Он получил два протокола (за то, что уехал с места ДТП и отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и был помещён под стражу. Машина принадлежит, судя по всему, его жене.

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