Арестован начальник котельной в подмосковном Климовске, где без тепла остались 170 домов

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения начальнику котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александру Чикову, сообщает 10 января пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем телеграм-канале. Чиков отправлен под стражу до 7 марта, на срок 1 месяц 28 суток. Начальника котельной обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности(п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).



4 января на частной котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая отапливала микрорайон Климовск, произошла авария. В результате без отопления остались 170 домов и социальные учреждения. Только через два дня котлы начали запускать, а теплотрассу пришлось прокладывать заново. Владельцы котельной не захотели выходить на связь с властями и скрылись, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» были задержаны 9 января.