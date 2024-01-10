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    Арестован начальник котельной в подмосковном Климовске, где без тепла остались 170 домов

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    Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения начальнику котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александру Чикову, сообщает 10 января пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем телеграм-канале. Чиков отправлен под стражу до 7 марта, на срок 1 месяц 28 суток. Начальника котельной обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности(п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

    4 января на частной котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая отапливала микрорайон Климовск, произошла авария. В результате без отопления остались 170 домов и социальные учреждения. Только через два дня котлы начали запускать, а теплотрассу пришлось прокладывать заново. Владельцы котельной не захотели выходить на связь с властями и скрылись, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» были задержаны 9 января.

    Тогда же стало известно, что решением президента РФ Владимира Путина котельная будет национализирована вместе с заводом, частью которого она является.

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