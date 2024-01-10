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    Петр Налич и Stradivalenki сыграют «Песни Иоланты» на открытии «Классики без границ»

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    Фото: предоставлено организаторами
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    18 января в малом зале петербургской Филармонии стартует фестиваль «Классика без границ». Фестиваль откроют певец Петр Налич и кроссовер-квартет Stradivalenki. Артисты сыграют свою новую программу под названием «Песни Иоланты», в которую вошли произведения Чайковского, Генделя, Шнитке, Гласса и других известных композиторов.

    Автор памятной по нулевым песни «Гитар» Налич уже работал с классическим составом. C 2015 года он выступает в том числе и с симфоническим оркестром. Его коллеги по сцене, группа Stradivalenki заявляют о себе как создатели «музыки, которая улыбается». Как уверяют сами артисты, на нестандартность подхода указывает уже их название, отсылающее к легендарному итальянскому скрипичному мастеру и русским валенкам одновременно.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Концерт пройдет в рамках 9-го международного фестиваля «Классика без границ». Начало выступления в 19:00.

    6+

    Андрей Оу

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

    Петр Налич
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