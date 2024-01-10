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    Цветочный полоз из Ленинградского зоопарка поздравил петербуржцев с годом Дракона, высунув язык

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    Ленинградский зоопарк продолжает знакомить своих читателей со своими обитателями. В честь года Дракона сотрудники зверинца поделились видео с участием одной из рептилий. Кадры появились в официальном telegram-канале учреждения 10 января.

    Ленинградский зоопарк

    «Сегодня перед вами красуется полоз Меллендорфа, или цветочный полоз», — написали под роликом. На нем запечатлели выразительный взгляд змеи, которая время от времени показывала раздвоенный язык.

    По словам специалистов, свое официальное название змея получила в честь немецкого морского биолога Отто Франца Меллендорфа. А «цветочным» полоза называют, скорее всего, из-за окраса. Как заметно на видео, голова у рептилии имеет красный оттенок, а тело — зеленоватый, но с бурыми «седлами». Хвост у взрослых особей красный с поперечными бурыми кольцами.

    В природе цветочные полозы обитают на юге Китая и севере Вьетнама. Они предпочитают селиться в карстовых пещерах на глубине от 30 до 300 метров.

    Ранее Ленинградский зоопарк делился кадрами символа прошлого года — ягуара. Потерю своего статуса в первые дни нового года четвероногий заедал вкусными презентами, радуясь упаковке не меньше, чем её содержимому.

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