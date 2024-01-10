Цветочный полоз из Ленинградского зоопарка поздравил петербуржцев с годом Дракона, высунув язык

Ленинградский зоопарк продолжает знакомить своих читателей со своими обитателями. В честь года Дракона сотрудники зверинца поделились видео с участием одной из рептилий. Кадры появились в официальном telegram-канале учреждения 10 января.

«Сегодня перед вами красуется полоз Меллендорфа, или цветочный полоз», — написали под роликом. На нем запечатлели выразительный взгляд змеи, которая время от времени показывала раздвоенный язык.



По словам специалистов, свое официальное название змея получила в честь немецкого морского биолога Отто Франца Меллендорфа. А «цветочным» полоза называют, скорее всего, из-за окраса. Как заметно на видео, голова у рептилии имеет красный оттенок, а тело — зеленоватый, но с бурыми «седлами». Хвост у взрослых особей красный с поперечными бурыми кольцами.

