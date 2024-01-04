Важна ли упаковка для подарка? Посмотрите, как ягуар Ричард в Петербурге играет с куриной «конфетой»

Чёрный ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка — больше не символ года, но его это не печалит. Потерю своего статуса он заедает вкусными презентами, радуясь упаковке не меньше, чем её содержимому.
В пресс-службе зоопарка 4 января показали, как Ричард потрошит новогоднюю «конфету». Подарок с начинкой для него оставили под еловой лапой.
«Сегодня он получил часть своего праздничного угощения в виде курочки, полакомился сочными кусочками и, конечно, не забыл поиграть с подарочной упаковкой. Ведь какой котик не любит бумажки», — рассказали в зоопарке.
Ричард переехал в Петербург из Красноярского края, ему идёт третий год. В 2023 году ему доверили звание символа года — в соответствии с китайским гороскопом.