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    Важна ли упаковка для подарка? Посмотрите, как ягуар Ричард в Петербурге играет с куриной «конфетой»

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    5 комментариев

    Чёрный ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка — больше не символ года, но его это не печалит. Потерю своего статуса он заедает вкусными презентами, радуясь упаковке не меньше, чем её содержимому.

    В пресс-службе зоопарка 4 января показали, как Ричард потрошит новогоднюю «конфету». Подарок с начинкой для него оставили под еловой лапой.

    «Сегодня он получил часть своего праздничного угощения в виде курочки, полакомился сочными кусочками и, конечно, не забыл поиграть с подарочной упаковкой. Ведь какой котик не любит бумажки», — рассказали в зоопарке.

    Ричард переехал в Петербург из Красноярского края, ему идёт третий год. В 2023 году ему доверили звание символа года — в соответствии с китайским гороскопом.

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    Комментарии 5

    Гость04 Янв 2024 в 17:24
    плевать
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