Врач Чукотской окружной больницы оценил состояние здоровья Путина

Президент РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии, у него бодрый голос и походка. Об этом в среду, 10 января, рассказал заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс, передает РИА Новости.
«Президент сказал, что занимается спортом, его вдохновляют наши люди великие — ученые, спортсмены, деятели искусства. Но лично на мой вопрос он ответил, что самый главный рецепт восстановления — это любить свою работу», — сказал медик и добавил, что сам с этим полностью согласен.
Клосс оценил состояние главы государства как отличное. «У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос — бодрый голос, походка — бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна, она понятна. <...> Я думаю, он еще будет и будет работать», — сказал он.
Еще врач дал совет для долголетия: «Больше отдыхать». Клосс добавил, что отдых — это смена вида деятельности.
Свой первый визит Путин в 2024 году совершил на Чукотку. Как писала «Фонтанка», сейчас в Анадыре минус 28 градусов. По Чукотке глава государства передвигается на снегоболотоходе. Путин не раз говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить её. В 2008 году регион посещал тогдашний президент Дмитрий Медведев.