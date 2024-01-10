Врач Чукотской окружной больницы оценил состояние здоровья Путина

Президент РФ Владимир Путин находится в отличном состоянии, у него бодрый голос и походка. Об этом в среду, 10 января, рассказал заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс, передает РИА Новости.

«Президент сказал, что занимается спортом, его вдохновляют наши люди великие — ученые, спортсмены, деятели искусства. Но лично на мой вопрос он ответил, что самый главный рецепт восстановления — это любить свою работу», — сказал медик и добавил, что сам с этим полностью согласен.

