В Петербурге ожидают потенциально опасную метель. МЧС предупредило о новых переменах погоды

В среду, 10 января, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В течение дня город окутают осадки и ветер, предупредило ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, непогода будет сопровождаться налипанием мокрого снега и метелью. Местами порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют пешеходам обходить шаткие конструкции и соблюдать осторожность, а автомобилистам — по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.