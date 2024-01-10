В Петербурге ожидают потенциально опасную метель. МЧС предупредило о новых переменах погоды

В среду, 10 января, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В течение дня город окутают осадки и ветер, предупредило ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Так, непогода будет сопровождаться налипанием мокрого снега и метелью. Местами порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют пешеходам обходить шаткие конструкции и соблюдать осторожность, а автомобилистам — по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
В течение дня столбики термометров покажут около минус 4 градусов. К вечеру они поднимутся выше нуля.
Завтра в город снова вернутся морозы, а температура воздуха составит около минус 10 градусов. Также в Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, он будет действовать с 21 часа 10 января до 9 часов 11 января.