«Жёлтый» уровень опасности в Петербурге. Водителей просят воздержаться от поездок

В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за погодных условий, он будет действовать с 21 часа 10 января до 9 часов 11 января, сообщает пресс-служба городской администрации. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

По прогнозу Росгидрометцентра, в городе ожидается сильный ветер. Местами, преимущественно в прибрежных районах, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Смольный просит горожан быть осторожными, а автомобилистов — по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

В начале января в Петербурге объявляли «оранжевый» уровень опасности из-за экстремальных морозов.