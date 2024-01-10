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    На Петербург идёт новый тёплый фронт

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    В Петербурге днём температура снова достигнет нуля, а возможно, и плюса. Но это последний день оттепели.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января в городе облачно, мокрый снег, ветер умеренный. Температура воздуха в 8 часов утра составила минус 4,5 градуса, а днём она повысится до минус 1 — плюс 1 градуса. На дорогах гололедица.

    Вчерашний циклонический вихрь уже ушёл на юг, и сегодня регион окажется на пути нового тёплого атмосферного фронта, который связан с идущим с севера облачным вихрем, объясняет центр «ФОБОС». Ветер во второй половине дня может быть порывистым, атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

    11 января, по данным СЗ УГМС, в течение суток будет минус 5–7 градусов, снег. А 12 января — уже до минус 11–13 градусов, без существенных осадков.

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