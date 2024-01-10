Сначала вверх, потом вниз — и всё это один циклон. Как создаётся погода в Петербурге, рассказал синоптик Колесов

Очередной циклон спешит к нам с акватории Баренцева моря и толкает перед собой атмосферный фронт. Что это означает для жителей Петербурга, рассказал 10 января главный синоптик города Александр Колесов.



«Пройдя через западные районы Кольского полуострова, к началу ночи циклон придет на восток Ленинградской области. Но атмосферный фронт смещается быстрее впереди циклона, и уже во второй половине дня осадки в виде снега, а затем и мокрого снега доберутся до Санкт-Петербурга», — пишет Колесов.

