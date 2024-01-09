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    Прыжки на батуте в торговом центре Петербурга закончились для школьницы переломом позвонка

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    В Петербурге 11-летняя девочка попала в больницу после прыжков на батуте. Как стало известно «Фонтанке» 9 января, у нее выявили перелом позвонка.

    По предварительным данным, школьница посетила батуты в торговом центре на проспекте Энгельса 2 января. После этого у девочки появилась боль в спине. Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом грудного позвонка.

    Сейчас школьница проходит лечение в детской городской больнице.

    В конце декабря после прыжков на батуте с похожим диагнозом в больницах Петербурга оказались 11-летний мальчик и 8-летняя девочка.

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