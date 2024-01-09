Прыжки на батуте в торговом центре Петербурга закончились для школьницы переломом позвонка

В Петербурге 11-летняя девочка попала в больницу после прыжков на батуте. Как стало известно «Фонтанке» 9 января, у нее выявили перелом позвонка.



По предварительным данным, школьница посетила батуты в торговом центре на проспекте Энгельса 2 января. После этого у девочки появилась боль в спине. Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом грудного позвонка.

Сейчас школьница проходит лечение в детской городской больнице.

В конце декабря после прыжков на батуте с похожим диагнозом в больницах Петербурга оказались 11-летний мальчик и 8-летняя девочка.