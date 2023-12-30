Девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте на севере Петербурга

Активный отдых на севере Петербурга закончился на больничной койке для восьмилетней школьницы из Выборгского района города. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 декабря.



По предварительным данным, пациентка с жалобами на боли в спине поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины накануне. Внимание медиков ей потребовалось после посещения игрового центра на Орлово-Денисовском проспекте, где вечером в среду девочка прыгала на батуте. Не каждое приземление было удачным.



Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника и поместили девочку в отделение хирургии.

