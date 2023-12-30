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    Девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте на севере Петербурга

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    4 комментария

    Активный отдых на севере Петербурга закончился на больничной койке для восьмилетней школьницы из Выборгского района города. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 декабря.

    По предварительным данным, пациентка с жалобами на боли в спине поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины накануне. Внимание медиков ей потребовалось после посещения игрового центра на Орлово-Денисовском проспекте, где вечером в среду девочка прыгала на батуте. Не каждое приземление было удачным.

    Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника и поместили девочку в отделение хирургии.

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    Комментарии 4

    Гость30 Дек 2023 в 20:53
    Допрыгалась
    +1−1
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