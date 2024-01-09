Массовая атака дронов и тайные переговоры по урегулированию конфликта: новости СВО за 9 января

В Минобороны заявили об уничтожении четырех БПЛА над Курской областью и перехвате двух дронов над Орловской областью Фото: Подъём / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 января.

В Орле беспилотники упали на объект ТЭК Два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате началось возгорание. — На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, — написал Клычков у себя в телеграм-канале.

Позже глава региона отметил, что в результате атаки пострадали три человека, они находятся в состоянии средней тяжести. — Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы, — рассказал губернатор Орловской области.

Также он сообщил, что третий БПЛА упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших нет. Кроме того, мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в городе после падения одного из беспилотников повреждения получил многоквартирный дом. Взрывной волной в здании выбило стекла, для ликвидации последствий в местной администрации создали комиссию по ЧС.

В Курской области сбили четыре дрона Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в подконтрольном ему регионе системы ПВО сбили четыре беспилотника. Кроме того, глава региона сообщил, что в селе Горналь при обстреле погибла женщина. — Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. В результате обстрела повреждено 2 дома. Подомовой обход продолжается, — написал Старовойт у себя в телеграм-канале.

США провели тайную встречу по урегулированию украинского конфликта Издание Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что 16 декабря 2023 года советники по национальной безопасности стран Большой семерки провели в Эр-Рияде тайную встречу, где обсудили в том числе варианты мирного урегулирования конфликта на Украине.



По информации агентства, участники встречи обсуждали украинскую «формулу мира» и способы ее продвижения, принципы потенциального взаимодействия с Россией.

Среди главных итогов встречи, по данным собеседников издания, — подтверждение Западом приверженности к территориальной целостности Украины, заверения в продолжении поддержки.

В страны Большой семерки входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. На встрече также присутствовали представители Турции, Индии, Саудовской Аравии.



Венгрия назвала условие для одобрения помощи ЕС Украине Венгрия, которая в 2023 году выступила против выделения Украине дополнительных 50 миллиардов евро в ближайшие четыре года, может снять вето при соблюдении одного условия. Как сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, это условие — ежегодный пересмотр финансирования Киева. По словам собеседников издания, такой шаг дал бы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану право каждый раз блокировать помощь Украине и добиваться уступок от Брюсселя.

Загвоздка заключается в том, что семилетний бюджет ЕС рассчитан на несколько лет, и дипломаты «не могут пересматривать его из года в год».



Финансирование Украины находится в повестке дня встречи представителей стран Евросоюза, намеченной на 10 января.



Картаполов рассказал, почему мобилизованных не распускают домой Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов дал большое интервью «Фонтанке», в котором рассказал в том числе о том, почему, учитывая рост контрактников, мобилизованных не собираются распускать. По его словам, «нет никакой необходимости никого распускать».



— У нас в 41-м году армия мирного времени практически перестала существовать. Было много погибших, много пленных, — привел пример Картаполов. — Ту же Москву отстаивали по большей части панфиловцы, которые в Казахстане формировались, московские дивизии, ополчение. И что, их надо было всех тоже распустить потом? Вы представляете себе, что, например, осенью 42-го года, когда мы были прижаты к Волге, пришла бы депутация жен к Кремлю и сказала: «Иосиф Виссарионович, а вы давайте-ка отпустите тех, кого в 41-м призвали. Они же уже год воюют. Это что ж такое? Справедливость должна быть». Ведь никому это не приходит в голову. Но сегодня, нет-нет, вот это всё вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами, это всё ципсошно-цэрэушные наработочки. Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу. Поэтому тут никакой социальной справедливости.

Также Картаполов отметил, что «необходимости всеобщей мобилизации нет на сегодняшний день» и в ближайшей перспективе «эта необходимость не появится». Рассказал председатель оборонного комитета и о том, где у спецоперации находится «финал».

— Вооруженные силы Украины должны прекратить свое существование как сила, которая является угрозой для нас. Вот и всё. А то, что от нее останется, должно стать нейтральным государством. Нейтральным. Ни членом НАТО, без натовских войск на ее территории. Нейтральным. Всё, — подчеркнул Картаполов.

Полное интервью Андрея Картаполова читайте на «Фонтанке».