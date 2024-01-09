Массовая атака дронов и тайные переговоры по урегулированию конфликта: новости СВО за 9 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 января.
В Орле беспилотники упали на объект ТЭК
Два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате началось возгорание.
— На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, — написал Клычков у себя в телеграм-канале.
Позже глава региона отметил, что в результате атаки пострадали три человека, они находятся в состоянии средней тяжести.
— Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы, — рассказал губернатор Орловской области.
Также он сообщил, что третий БПЛА упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших нет.
Кроме того, мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в городе после падения одного из беспилотников повреждения получил многоквартирный дом. Взрывной волной в здании выбило стекла, для ликвидации последствий в местной администрации создали комиссию по ЧС.
В Курской области сбили четыре дрона
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в подконтрольном ему регионе системы ПВО сбили четыре беспилотника.
Кроме того, глава региона сообщил, что в селе Горналь при обстреле погибла женщина.
— Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. В результате обстрела повреждено 2 дома. Подомовой обход продолжается, — написал Старовойт у себя в телеграм-канале.
США провели тайную встречу по урегулированию украинского конфликта
Издание Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что 16 декабря 2023 года советники по национальной безопасности стран Большой семерки провели в Эр-Рияде тайную встречу, где обсудили в том числе варианты мирного урегулирования конфликта на Украине.
По информации агентства, участники встречи обсуждали украинскую «формулу мира» и способы ее продвижения, принципы потенциального взаимодействия с Россией.
Среди главных итогов встречи, по данным собеседников издания, — подтверждение Западом приверженности к территориальной целостности Украины, заверения в продолжении поддержки.
В страны Большой семерки входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. На встрече также присутствовали представители Турции, Индии, Саудовской Аравии.
Венгрия назвала условие для одобрения помощи ЕС Украине
Венгрия, которая в 2023 году выступила против выделения Украине дополнительных 50 миллиардов евро в ближайшие четыре года, может снять вето при соблюдении одного условия. Как сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, это условие — ежегодный пересмотр финансирования Киева. По словам собеседников издания, такой шаг дал бы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану право каждый раз блокировать помощь Украине и добиваться уступок от Брюсселя.
Загвоздка заключается в том, что семилетний бюджет ЕС рассчитан на несколько лет, и дипломаты «не могут пересматривать его из года в год».
Финансирование Украины находится в повестке дня встречи представителей стран Евросоюза, намеченной на 10 января.
Картаполов рассказал, почему мобилизованных не распускают домой
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов дал большое интервью «Фонтанке», в котором рассказал в том числе о том, почему, учитывая рост контрактников, мобилизованных не собираются распускать. По его словам, «нет никакой необходимости никого распускать».
— У нас в
Также Картаполов отметил, что «необходимости всеобщей мобилизации нет на сегодняшний день» и в ближайшей перспективе «эта необходимость не появится».
Рассказал председатель оборонного комитета и о том, где у спецоперации находится «финал».
— Вооруженные силы Украины должны прекратить свое существование как сила, которая является угрозой для нас. Вот и всё. А то, что от нее останется, должно стать нейтральным государством. Нейтральным. Ни членом НАТО, без натовских войск на ее территории. Нейтральным. Всё, — подчеркнул Картаполов.
Полное интервью Андрея Картаполова читайте на «Фонтанке».