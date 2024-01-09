Мэр Орла: Один из беспилотников в городе повредил жилой дом

Один из упавших беспилотников в Орле повредил многоэтажный дом. Там взрывной волной выбило стекла. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в своем телеграм-канале 9 января.
«На месте работают оперативные службы силового блока города и области. В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений», — написал глава Орла.
Кроме того, по необходимости жильцам готовы предоставить места в пункте временного размещения, добавил Парахин.
Напомним, два беспилотника упали на территории города, еще один — в Орловском муниципальном округе. Как сообщил губернатор области Андрей Клычков, это была атака вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса. Пострадали три человека. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
В Минобороны подтвердили, что около 15:00 военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в России. Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Курской областью, еще два перехвачены над территорией Орловской области.