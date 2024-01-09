Блогер Косенко пытается доказать, что бросил в снег куклу, а не ребенка. Екатерина Мизулина не верит

Блогер Сергей Косенко извинился за видео, где он кидает младенца в сугроб. Косенко утверждает, что это дипфейк и монтаж, и призывает использовать новые технологии «во благо».



Объяснения блогер опубликовал в соцсетях 9 января, после того, как председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины. В публикации Косенко утверждает, что в ролике не его двухмесячный сын, а манекен.

«Я провожу обучение, в том числе по съемке вирусного контента. Следующий поток я хотел сделать с упором на искусственный интеллект, дипфейк и монтаж видео. Я решил совместить эти 2 пункта: снять популярное вирусное видео и привлечь внимание к новому образовательному проекту. Мы нашли куклу-манекен, одели ее в одежду Лео (сына Косенко. — Прим. ред.), сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж», — написал блогер.