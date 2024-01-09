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    Блогер Косенко пытается доказать, что бросил в снег куклу, а не ребенка. Екатерина Мизулина не верит

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    Блогер Сергей Косенко извинился за видео, где он кидает младенца в сугроб. Косенко утверждает, что это дипфейк и монтаж, и призывает использовать новые технологии «во благо».

    Объяснения блогер опубликовал в соцсетях 9 января, после того, как председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины. В публикации Косенко утверждает, что в ролике не его двухмесячный сын, а манекен.

    «Я провожу обучение, в том числе по съемке вирусного контента. Следующий поток я хотел сделать с упором на искусственный интеллект, дипфейк и монтаж видео. Я решил совместить эти 2 пункта: снять популярное вирусное видео и привлечь внимание к новому образовательному проекту. Мы нашли куклу-манекен, одели ее в одежду Лео (сына Косенко. — Прим. ред.), сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж», — написал блогер.

    Косенко извинился перед теми, кому ролик нанес эмоциональный вред. Ранее в комментариях блогер уже убеждал подписчиков, что на видео — кукла, однако эти оправдания не были приняты пользователями, которые рассмотрели, как младенец на кадрах открывает глаза.

    Не поверила Косенко и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она опубликовала видео, где заявила, что подобный контент — противопоставление «всем базовым ценностям всего мира».

    «В отговорки блогера про «дипфейк» я не верю. Как говорится — поздно боржоми пить, когда почки отказали», — написала Мизулина.

    На видео блогера Сергея Косенко, у которого почти 7 миллионов подписчиков, обратила внимание глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина 8 января. Она пообещала, что напишет на Косенко жалобу в Следственный комитет. Мизулина напомнила, что к блогеру были вопросы со стороны налоговой инспекции. Сам Косенко находится за пределами России, из-за чего Бастрыкин поручил следователям «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам».

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