Сначала паспорт. Алкогольное мороженое официально запретили продавать детям

Алкогольное мороженое в России приравняли к другим видам алкогольной продукции. Оно будет продаваться по правилам спиртных напитков и станет недоступно для лиц младше 18 лет. Об этом стало известно из распоряжения правительства РФ от 9 января, передает ТАСС.



С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. Однако существует список товаров-исключений, в который входили алкогольное мороженое и содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Теперь они исключены из перечня.