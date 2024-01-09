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    Сначала паспорт. Алкогольное мороженое официально запретили продавать детям

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    Алкогольное мороженое в России приравняли к другим видам алкогольной продукции. Оно будет продаваться по правилам спиртных напитков и станет недоступно для лиц младше 18 лет. Об этом стало известно из распоряжения правительства РФ от 9 января, передает ТАСС.

    С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. Однако существует список товаров-исключений, в который входили алкогольное мороженое и содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Теперь они исключены из перечня.

    Добавим, что сейчас в замороженных десертах крепость может достигать 7–10% — как в пиве, вине или других слабоалкогольных напитках. Как ранее сообщили в Минфине, мороженое не должно быть крепче 1,2%.

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