Дороги провалились, дома сгорели, лодки затонули — что творится в Японии после землетрясения

Растёт число жертв серии землетрясений у полуострова Ното на главном японском острове Хонсю.



Как сообщило издание NHK со ссылкой на власти префектуры Исикава, найдены еще 20 тел, и число погибших выросло до 180 человек; 120 человек числятся пропавшими; пострадали 565 человек; были эвакуированы 28 тысяч жителей. РИА Новости и ТАСС со ссылкой на местные СМИ и власти сообщают о 202 погибших. Hokkoku пишет, что неизвестно местонахождение 323 человек.



С 1 января в Японии зафиксировано более 1 200 землетрясений. Магнитуда самого сильного — 7,6, оно оказалось самым мощным с 1885 года, когда Япония начала вести статистику. Афтершоки, по прогнозам сейсмологов, будут продолжаться около недели. Больше всего пострадала префектура Исикава, где после подземных толчков начались пожары. Огонь уничтожил более 300 зданий, ещё более 1,3 тысячи полностью или частично разрушило землетрясение. Более 120 рыбацких лодок перевернулись или затонули, в основном в районе города Сузу.



По данным NHK, поисково-спасательные бригады прочесывают город Вадзима, расположенный недалеко от эпицентра землетрясения. Начиная с сегодняшнего дня, полиция планирует провести интенсивные 4-дневные поиски. Около 3 тысяч человек остаются изолированы. Местным жителям не хватает питьевой воды. Правительство Японии планирует выделить потерпевшим 32 млн долларов.



В результате землетрясения площадь полуострова Ното увеличилась на 4,4 кв. км, информирует ТАСС со ссылкой на Японское географическое общество и Институт сейсмологии при Токийском университете. По свидетельствам местных жителей, подъем дна произошел почти мгновенно и одновременно с землетрясением, и в некоторых местах береговая линия продвинулась на север на расстояние до 250 м. В некоторых местах это создало естественные волнорезы и снизило возможный разрушительный эффект от цунами.

