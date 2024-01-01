В Японии произошло несколько мощных землетрясений. Объявили угрозу цунами

В центральной части Японии произошли несколько мощных землетрясений — магнитудой вплоть до 7,4. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление страны.

О пострадавших не сообщается, но на всем западном побережье объявили угрозу цунами с высотой волн до пяти метров. Местных жителей призывают покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий.

После серии землетрясений в Японии приостановили движение скоростных поездов «синкансен». На атомных объектах страны нештатных ситуаций не зафиксировали.