В Японии под завалами нашли 90-летнюю женщину. Она ждала помощи пять суток

После серии землетрясений в Японии обнаружили живым человека, который провел около 120 часов под обломками разрушенного дома. Об этом сегодня, 6 января, сообщило агентство «Киодо».
Женщину спасли на шестые сутки после начала разрушительных землетрясений. По данным источника, ночью спасатели обнаружили живой 90-летнюю местную жительницу. Ее уже доставили в больницу, она проходит необходимое лечение. По словам медиков, состояние пострадавшей улучшается.
Число погибших после серии землетрясений в Японии к настоящему моменту достигло 126 человек, по меньшей мере 516 получили серьезные ранения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти. Ранее было известно о 110 жертвах. Более 365 домов оказались частично или полностью разрушены.
Серия мощных землетрясений произошла 1 января в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии. Магнитуда подземных толчков достигала 7,4. На всем западном побережье объявили угрозу цунами с высотой волн до пяти метров. Министерство обороны Японии увеличило число военных на месте ЧП до 5 тысяч человек, также к работе привлечены 9 кораблей, 12 поисковых собак и 30 самолетов. В связи со случившейся трагедией лидер КНДР Ким Чен Ын направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями.