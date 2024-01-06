В Японии под завалами нашли 90-летнюю женщину. Она ждала помощи пять суток

После серии землетрясений в Японии обнаружили живым человека, который провел около 120 часов под обломками разрушенного дома. Об этом сегодня, 6 января, сообщило агентство «Киодо».



Женщину спасли на шестые сутки после начала разрушительных землетрясений. По данным источника, ночью спасатели обнаружили живой 90-летнюю местную жительницу. Ее уже доставили в больницу, она проходит необходимое лечение. По словам медиков, состояние пострадавшей улучшается.



Число погибших после серии землетрясений в Японии к настоящему моменту достигло 126 человек, по меньшей мере 516 получили серьезные ранения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти. Ранее было известно о 110 жертвах. Более 365 домов оказались частично или полностью разрушены.

