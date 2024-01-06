Число жертв землетрясения в Японии возросло до 110 человек: что известно о трагедии на шестой день

Число погибших в результате землетрясения в Японии, случившегося в первый день 2024 года, к 6 января возросло до 110. К поискам и разбору завалов привлечены 5 тысяч сотрудников сил самообороны, самолеты и поисковые собаки.



По данным агентства «Киодо», в результате землетрясения погибли 110 человек, 516 получили ранения. Местонахождение 211 жителей устанавливают экстренные службы. Более 365 домов оказались частично или полностью разрушены.



Министерство обороны Японии увеличило число военных на месте ЧП до 5 тысяч человек. Работают сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы самообороны, а также 9 кораблей, 12 поисковых собак и 30 самолетов, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

