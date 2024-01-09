«Это всё ципсошно-церэушные наработочки». Депутат Картаполов объяснил, почему не будет поднимать вопрос о роспуске мобилизованных

Активный набор военнослужащих на контрактную службу не сможет сказаться на судьбе призванных по мобилизации, они продолжат службу до окончания боевых действий, ротация, то есть замена одних мобилизованных на других военнообязанных, также не предусмотрена.
Эту мысль депутат Госдумы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов повторил в интервью, которое «Фонтанка» публикует 9 января.
— Нет никакой необходимости никого распускать. Сегодня, нет-нет, вот это всё вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами, это всё ципсошно-церэушные наработочки. Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу.
По словам Андрея Картаполова, необходимости во всеобщей мобилизации на сегодняшний день нет «и в ближайшей перспективе эта необходимость не появится». Но и роспуск отслуживших год мобилизованных и набор на их место других, по словам депутата, неразумен.
— Понимаете, ведь эти люди [мобилизованные], они уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги. За то, что люди выполняют задачи, они получают необходимые социальные блага и прочие, прочие, прочие дела. Более защищённого на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и их семьи, просто нет в нашей стране, поэтому давайте не будем лукавить. Ребята воюют, слава им за это. Огромное спасибо и дай им бог всем здоровья. Они выполнят эту задачу.
Полное интервью с Андреем Картаполовым читайте в материале: «Люди стали более глубоко понимать суть происходящего, из-за чего и почему началась специальная военная операция».