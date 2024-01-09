«Это всё ципсошно-церэушные наработочки». Депутат Картаполов объяснил, почему не будет поднимать вопрос о роспуске мобилизованных

Активный набор военнослужащих на контрактную службу не сможет сказаться на судьбе призванных по мобилизации, они продолжат службу до окончания боевых действий, ротация, то есть замена одних мобилизованных на других военнообязанных, также не предусмотрена.



Эту мысль депутат Госдумы, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов повторил в интервью, которое «Фонтанка» публикует 9 января.



— Нет никакой необходимости никого распускать. Сегодня, нет-нет, вот это всё вбрасывается. Это вбрасывается нашими недругами, это всё ципсошно-церэушные наработочки. Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан Российской Федерации. Каждый военнообязанный гражданин Российской Федерации должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу.

