Почти тысяча квартир и домов повреждены в Белгороде после декабрьского обстрела

Вячеслав Гладков сообщил о разрушениях 8 января на совещании с заместителями и профильными ведомствами. По его словам, повреждения зафиксированы в 812 квартирах и 132 частных домах.

944 жилых помещения были повреждены в Белгороде из-за обстрелов от 29 декабря. Губернатор региона велел ускорить восстановление.

На сегодняшний день, по данным губернатора, восстановлено больше половины из 4 180 поврежденных квадратных метров окон и балконов.

Крыши разрушены у 4 многоквартирных домов. Одну залатают уже к 10 января, остальные три доделают к февралю.