Почти тысяча квартир и домов повреждены в Белгороде после декабрьского обстрела

944 жилых помещения были повреждены в Белгороде из-за обстрелов от 29 декабря. Губернатор региона велел ускорить восстановление.
Вячеслав Гладков сообщил о разрушениях 8 января на совещании с заместителями и профильными ведомствами. По его словам, повреждения зафиксированы в 812 квартирах и 132 частных домах.
На сегодняшний день, по данным губернатора, восстановлено больше половины из 4 180 поврежденных квадратных метров окон и балконов.
Крыши разрушены у 4 многоквартирных домов. Одну залатают уже к 10 января, остальные три доделают к февралю.
Из социальных объектов восстановлены 4 из 23. «Продолжаются работы в одном из корпусов 24-й школы — здесь идет установка арочных окон, и в Медицинском колледже ведется замена фасадной плитки», — добавил Гладков.
«Также восстановительные работы сейчас продолжаются в Шебекино, Новой Таволжанке, Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах. Да, в Белгороде предстоит выполнить большой объем работ, но таких разрушительных последствий, как в Шебекино или Новой Таволжанке, нет. Поэтому моё главное требование — ускорять процесс восстановления, без потери качества увеличивать объемы выполняемых работ», — заключил Гладков.
Из-за обстрелов в регионе до 19 января продлены школьные каникулы. Часть детей уедет в лагеря в другие регионы.