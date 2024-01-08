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    Почти тысяча квартир и домов повреждены в Белгороде после декабрьского обстрела

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    944 жилых помещения были повреждены в Белгороде из-за обстрелов от 29 декабря. Губернатор региона велел ускорить восстановление.

    Вячеслав Гладков сообщил о разрушениях 8 января на совещании с заместителями и профильными ведомствами. По его словам, повреждения зафиксированы в 812 квартирах и 132 частных домах.

    На сегодняшний день, по данным губернатора, восстановлено больше половины из 4 180 поврежденных квадратных метров окон и балконов.

    Крыши разрушены у 4 многоквартирных домов. Одну залатают уже к 10 января, остальные три доделают к февралю.

    Из социальных объектов восстановлены 4 из 23. «Продолжаются работы в одном из корпусов 24-й школы — здесь идет установка арочных окон, и в Медицинском колледже ведется замена фасадной плитки», — добавил Гладков.

    «Также восстановительные работы сейчас продолжаются в Шебекино, Новой Таволжанке, Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах. Да, в Белгороде предстоит выполнить большой объем работ, но таких разрушительных последствий, как в Шебекино или Новой Таволжанке, нет. Поэтому моё главное требование — ускорять процесс восстановления, без потери качества увеличивать объемы выполняемых работ», — заключил Гладков.

    Из-за обстрелов в регионе до 19 января продлены школьные каникулы. Часть детей уедет в лагеря в другие регионы.

    Фото: Настоящий Гладков

    Белгород подвергся ракетному обстрелу 30 декабря, в результате погибли 24 человека, в том числе четверо детей, более 100 получили ранения.

    По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

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