Прорыв в доме на Белорусской объяснили открытыми дверями балкона

Разрыв пожарных кранов в доме на Белорусской улице произошел из-за открытых дверей общего балкона. Такое объяснение 8 января дала пресс-служба Красногвардейского района Петербурга.
«Двери общего балкона были оставлены жильцами нараспашку на целую ночь. Это привело к разморозке системы из-за перепада температур», — сообщили в администрации, добавив, что в настоящее время водоснабжение восстановлено, прорыв пожарного гидранта устранен. Кроме того, на месте кранов поставили временные заглушки.
«Фонтанка» показывала, как вода потоками стекала по стенам в доме 12, а также водопадами — в доме 8 на Белорусской улице.
Ночью 8 января в Петербурге было около -10.