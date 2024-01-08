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    Прорыв в доме на Белорусской объяснили открытыми дверями балкона

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    Разрыв пожарных кранов в доме на Белорусской улице произошел из-за открытых дверей общего балкона. Такое объяснение 8 января дала пресс-служба Красногвардейского района Петербурга.

    «Двери общего балкона были оставлены жильцами нараспашку на целую ночь. Это привело к разморозке системы из-за перепада температур», — сообщили в администрации, добавив, что в настоящее время водоснабжение восстановлено, прорыв пожарного гидранта устранен. Кроме того, на месте кранов поставили временные заглушки.

    «Фонтанка» показывала, как вода потоками стекала по стенам в доме 12, а также водопадами — в доме 8 на Белорусской улице.

    Ночью 8 января в Петербурге было около -10.

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