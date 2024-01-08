Стало известно. что так ярко горело на Дальневосточном проспекте в Петербурге

На Дальневосточном проспекте горели ангары с картоном и полиэтиленовой упаковкой. Об этом рассказал представитель МЧС на месте происшествия в ночь на 8 января.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
По его словам, пожар произошел на безводном участке, так что пожарным пришлось тянуть рукав сначала на 600 метров, потом на километр. Огонь распространился на 4 тысячи квадратных метров. В итоге никто не пострадал. причины возгорания устанавливаются.
Сам ангар не спасти, отметили в МЧС, но соседние здания, включая автосервис, удалось отстоять.
Информация о пожаре по адресу Дальневосточный проспект, 79 поступила в полночь. Ему присвоили дополнительный номер 1БИС, а чуть позже номер 2. В 2 часа ночи возгорание было локализовано.